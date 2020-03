eurotram 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

No cóż... Gra układem 4-2-3-1 ma to do siebie,że najlepiej sprawdza się z Lewym jako 9-ką; młody niestety jest jeszcze młody,więc nie będzie miał regularności Lewego,a i Gnabry coś dziś się zaciął. Możliwe też,że i Augsburg grał jak na skrzydłach,bo wreszcie nie mieli przeciwko sobie Roberta (który jak wiadomo uwielbia wręcz ten zespół).