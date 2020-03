Thomas Meunier jest zawodnikiem Paris Saint-Germain od 2016 roku. Piłkarz nie ukrywa, że chętnie kontynuowałby karierę we francuskim klubie, ale do tej pory nie otrzymał satysfakcjonującej oferty przedłużenia kontraktu. A ten wygasa już latem. To oznacza, że Meunier może już rozmawiać z innymi klubami. I podobno rozmawia. Belgijski dziennik "La Derniere Heure" donosi, że 28-latek prowadzi zaawansowane rozmowy z przedstawicielami Borussii Dortmund.

Obecnie na prawej obronie u Luciena Favre'a występują najczęściej doświadczony Łukasz Piszczek, którego kontrakt wygasa latem oraz Achraf Hakimi, który po sezonie wróci z wypożyczenia do Realu Madryt. Z tego powodu obsada pozycji wymaga wzmocnień. - Są gotowi zaoferować Meunierowi taki kontrakt, jakiego zechce - czytamy na łamach belgijskiego dziennika.

Bayern może pokrzyżować plany Borussii

Ale BVB nie doszło jeszcze do porozumienia z Meunierem. I nie wiadomo, czy dojdzie, bo ich plany może pokrzyżować Bayern Monachium, który też chętnie widziałby 28-latka w swoim zespole. I też już zdaniem belgijskiego dziennika kontaktował się z agentem obrońcy.

Meunier rozegrał w tym sezonie 27 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Łącznie dla PSG wystąpił w 128 spotkaniach (13 bramek oraz 21 asyst).