W styczniu Erling Haaland opuścił Red Bull Salzburg i trafił do Borussii Dortmund, która zapłaciła za niego zaledwie 20 milionów euro. Zaledwie, bo dziś jest wart co najmniej trzy razy tyle. 19-letni Norweg zachwyca w lidze niemieckiej. Wystąpił w 7 spotkaniach, a strzelił już 9 goli. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że czasami nie gra całych spotkań, to zobaczymy, że Haaland strzela gola średnio co 47 minut! Niesamowicie skuteczny jest także w Lidze Mistrzów, gdzie ma dziesięć bramek na koncie.

Erling Haaland zachwala medytację

- Naprawdę uwielbiam medytację. Sprawia, że czuje spokój i harmonię. To właśnie dlatego świętuje swoje gole w ten sposób - mówi Haaland cytowany przez "El Mundo Deportivo".

Borussia Dortmund zajmuje trzecie miejsce w Bundeslidze, ale jeśli w sobotę wieczorem pokona Borussię Moenchengladbach, to może zostać nawet liderem.