niktalboktos 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Po raz kolejny oszukali naszego Piąteczka. Przeciez mial być karny w 79 minucie, gdyby nie ten VAR. No a gdyby był karny to Piatek by go strzelał, gdyby nei zszedł 2 minuty wcześniej...co za cholerny pech. Poza tym tam nie ma pomocy, nikt naszemu chłopakowi nie podaje, słaba obrona, trener też słaby.... sam Piątek nie da przecież rady wygrać meczu! Czy o czymś zapomniałem?