Pod koniec stycznia Krzysztof Piątek odszedł z Milanu i dołączył do Herthy Berlin. Polak w barwach nowego zespołu wystąpił dotychczas w sześciu meczach. Strzelił w nich dwa gole. Piątek nie jest zbyt dobrze oceniany przez niemieckie media. Jak zauważył Sky Sport Germany, nasz reprezentant w ciągu ostatnich pięciu miesięcy stracił na wartości.

REKLAMA

Zobacz wideo Piątek trafił w dobre miejsce?

Krzysztof Piątek stracił na wartości

Piątek wart jest obecnie 27 mln euro i oznacza to spadek o 8,63 mln euro w porównaniu do listopada 2019 roku. To sprawia, że znalazł się na trzecim miejscu wśród piłkarzy występujących w Bundeslidzie, którzy najbardziej stracili na wartości w tym okresie. Liderem tego zestawienia jest Ibrahim Konate z RB Lipsk, który jest wart obecnie 29 mln euro, a był 39,58 mln euro (spadek o 10,58 mln).

Najwięcej stracili na wartości: