40 goli w 31 meczach - to dorobek strzelecki Erlinga Brauta Haalanda w tym sezonie. Norweg rozgrywki zaczynał w RB Salzburg, ale zimą przeniósł się do Borussii Dortmund, w barwach której zdobył już 12 bramek w zaledwie 9 meczach. 19-latek podpisał z dortmundczykami kontrakt do końca czerwca 2024 roku. Wątpliwe jednak, by do tego czasu wciąż grał w Borussii.

REKLAMA

Zobacz wideo Cały świat zachwyca się Haalandem.

Liga hiszpańska byłaby idealna dla mojego syna

W lecie 2021 roku uruchomiona zostanie klauzula odstępnego, która pozwoli wykupić Haalanda z ekipy Luciena Favre'a za około 75 mln euro. Z pewnością walkę o niego stoczy wiele mocnych europejskich klubów.

Ojciec piłkarza, Alf-Inge Haaland, były zawodnik Premier League, na łamach portalu "AS" zdradził, jaka liga byłaby wymarzona dla Erlinga.

- Bardzo jestem szczęśliwy z jego formy w Borussii Dortmund. Jednak najważniejsze jest to, że cały czas się tam rozwija. W przeszłości zawsze był topowym strzelcem, ale również przy wielu golach asystował - stwierdził w wywiadzie dla dziennika "AS".

I dodaje: - Byliśmy łączeni z ponad stu zespołami, ale prawdą jest, że liga hiszpańska byłaby idealna dla mojego syna, bo grają tam świetne zespoły. Nie wiadomo, czy będzie mu dane tam występować, jednak wszystko może się wydarzyć.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl