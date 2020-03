Zobacz wideo Zobacz piękny trik Roberta Lewandowskiego

Alexandr Sorloth to 24-letni Norweg, który jest obecnie wypożyczony z Crystal Palace do Trabzonsporu. W tym sezonie strzelił już 25 goli i miał 7 asyst. Jest liderem strzelców w lidze tureckiej. To zwróciło uwagę władz Bayernu Monachium. - To solidny, wysoki, ale też szybki napastnik. Ma potencjał, ale czy pasuje do Bayernu Monachium? Musi pokazać, że jeden dobry sezon to nie przypadek - uważa Lukas Podolski, były piłkarz Bayernu, a obecnie gracz Antalyasporu. Sorloth wyceniany jest na 10 mln euro.

Umiejętności Norwega możecie zobaczyć tutaj:

Temat zamiennika dla Roberta Lewandowskiego powrócił po kontuzji reprezentanta Polski. Przypomnijmy, że doznał jej w meczu Ligi Mistrzów z Chelsea, Bayern wygrał 3:0, Lewandowski strzelił gola i miał dwie asysty. Po kontuzji Polaka sytuację Bayernu w ataku ratują 18-letni Joshua Zirkzee, Serge Gnabry lub Thomas Mueller. Polak do gry ma wrócić w połowie marca.

