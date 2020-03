Urodzony w 2003 roku Jude Bellingham to jeden z największych talentów brytyjskiego futbolu. Wychowanek Birmingham City rozgrywa swój debiutancki sezon w seniorskim futbolu. Środkowy pomocnik wystąpił w 31 meczach w Championship, strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Choć portal Transfermarkt.de wycenia go na 12 milionów euro, to "Bild" twierdzi, że Borussia zapłaci za Bellinghama około 35 mln. Tym samym pobiła swój transferowy rekord. Do tej pory najdroższą inwestycją BVB było ściągnięcie latem Mattsa Hummelsa, za którego Bayern zarobił około 30 mln.

16-latek jest porównywany przez angielskie media - ze względu na swój styl gry - do Dele Alliego, pomocnika Tottenhamu. Borussia obserwuje piłkarza Birmingham już od 2018 roku!

Mistrzowie wyłapywania talentów

Borussia to klub słynący z dobrej akademii i znakomitego skautingu. W kadrze niemieckiego zespołu grają m.in: Jadon Sancho, Erling Haalnd czy Giovanni Reyna. Możliwe jednak, że ten pierwszy odejdzie latem do Liverpoolu lub Manchesteru United.