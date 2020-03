Zespół 1. FC Saarbruecken to rewelacja tegorocznego Pucharu Niemiec. W drodze do ćwierćfinału krajowego pucharu pokonali m.in. FC Koeln czy Karlsruher FC. Nie przeszkodził w tym fakt, że w międzyczasie został zwolniony trener zespołu, ponieważ... władze klubu uznały, że powinien skupiać się na wywalczeniu awansu do III ligi, zamiast walczyć w pucharze.

Wydawało się, że ich droga w Pucharze Niemiec zakończy się na spotkaniu przeciwko Fortunie Duesseldorf, drużyna Dawida Kownackiego, który pauzuje z powodu kontuzji kolana. Zespół z Bundesligi mocno liczył, że będzie w stanie walczyć o wygraną w pucharze, mając na uwadze wcześniejsze odpadnięcie z niego m.in. Borussii Dortmund czy RB Lipska.

Niewiele jednak brakowało, aby Saarbruecken wyeliminowało faworyzowany zespół jeszcze w regulaminowym czasie gry. Niestety, w 90. minucie do wyrównania zdołał doprowadzić Jorgensen. Trzeba jednak dodać, że w 83. minucie meczu Batz obronił rzut karny wykonywany przez Henningsa. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia i o losie awansu do półfinału musiały zadecydować rzuty karny.

W nich lepsi okazali się zawodnicy 1. FC Saarbruecken, a gwiazdą drużyny okazał się ponownie ich bramkarz, Daniel Batz, który obronił w całej serii aż cztery rzuty karne, stając się pierwszym bramkarzem, który dokonał tego w Pucharze Niemiec. Tym samym jego zespół przeszedł do historii krajowego pucharu, bo jako pierwsza drużyna z czwartego poziomu rozgrywkowego w Niemczech awansował do półfinału pucharu.

W nim ich rywalem z pewnością będzie zespół z Bundesligi, bo w walce o krajowe trofeum pozostały już tylko Eintracht Frankfurt, który zmierzy się z Werderem Brema, Union Berlin, który będzie walczyć z Bayerem Leverkusen i Bayern Monachium, który pokonał we wtorek Schalke 1:0. Losowanie par półfinałowych odbędzie się 8 marca.