40 goli w 31 meczach - to dorobek strzelecki Erlinga Brauta Haalanda w tym sezonie. Norweg rozgrywki zaczynał w RB Salzburg, ale zimą przeniósł się do Borussii Dortmund, w barwach której zdobył już 12 bramek. 19-latek podpisał z dortmundczykami kontrakt do końca czerwca 2024 roku. Wątpliwe jednak, by do tego czasu wciąż grał w Borussii.

Haaland opowiedział o swoich planach transferowych. "Podoba mi się to, co robi Ibrahimović"

Haaland często jest porównywany do Zlatana Ibrahimovicia - jest równie wysoki, dobrze zbudowany i prezentuje podobny styl gry i wykończenia akcji. Sam przyznaje też, że wzoruje się na legendarnym Szwedzie. - Podoba mi się jego mentalność i to, jak postrzega różne rzeczy - przyznał 19-latek w rozmowie z magazynem "FourFourTwo".

Zafascynowanie Ibrahimoviciem i jego częstymi transferami sugeruje, że Haaland w przyszłości także będzie piłkarskim obieżyświatem. Mimo młodego wieku już teraz ma na koncie występy w czterech klubach (Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund) i trzech krajach (Norwegia, Austria, Niemcy). Wiele wskazuje na to, że w Bundeslidze rewelacyjny napastnik także nie zagrzeje miejsca na długo. Szczególnie, że jego kwota odstępnego zapisana w kontrakcie z Borussią wynosi 75 mln euro. Takie pieniądze dla większości topowych klubów Europy nie powinny stanowić przeszkody.