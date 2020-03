RB Lipsk przegrywał u siebie z Bayerem Leverkusen po 29. minutach. Wówczas to bramkę dla gości zdobył Jamajczyk Leon Bailey. Trzy minuty później wyrównał Czech Patrik Schick. Na więcej nie było jednak stać gospodarzy, którzy tym samym stracili dwa punkty do prowadzącego Bayernu Monachium. Monachijczycy w sobotę pokonali na wyjeździe Hoffenheim 6:0 i po 24. kolejkach mają trzy punkty przewagi nad drugim RB Lipsk. Trzecia Borussia Dortmund traci cztery punkty do Bayernu.

Zobacz wideo Kibice Bayernu rozwiesili skandaliczny transparent:

Werner bez gola

Lipsk stracił dystans do Bayernu, a Timo Werner nie wykorzystał okazji, by nadrobić stratę bramkową do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Polak leczy kontuzję i nie zagra przez około trzy tygodnie. Ma 25 bramek ligowych, Werner o cztery mniej.

Kolejny transparent w Niemczech

Kibice Lipska odpowiedzieli podczas niedzielnego meczu na sobotni transparent fanów Bayernu wywieszony podczas meczu z Hoffenheim. Sympatycy mistrzów Niemiec obrazili w nim właściciela Hoffenheim, Dietmara Hoppa. Fani wicelidera Bundesligi przygotowali swoją oprawę. - Miłość, pokój i Rasenball - napisano.