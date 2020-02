Władze aktualnego mistrza Niemiec rozważają od pewnego czasu rezygnację z wyjazdu do Chin przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. - Ze względu na niepewną sytuację w Chinach mistrzowie Niemiec uważają z marketingowego punktu widzenia wyjazd w to miejsce za bardzo ryzykowny. Osoby odpowiedzialne szczegółowo monitorują rozwój wydarzeń na miejscu - poinformował w piątek niemiecki "Bild".

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki fan Lewandowskiego marnuje talent?

Na tym jednak nie kończą się ich działania, mające na celu zabezpieczenie swoich piłkarzy przed możliwością zarażenia koronawirusem. Z tego powodu podjęto decyzję, że zawodnicy Bayernu Monachium nie mogą robić sobie zdjęć z kibicami, a także rozdawać autografów.

- Opierając się na wskazaniach Instytutu Roberta Kocha, wewnętrzny kierownik działu medycznego Bayernu poinformował, że zawodnicy Bayernu Monachium mają powstrzymać się od rozdawania autografów, a także robienia zdjęć z kibicami. Prosimy naszych fanów i odwiedzających treningi oraz mecze o zrozumienie naszej decyzji - poinformowano na oficjalnej stronie mistrza Niemiec.

Sportowcy w najwyższej formie są szczególnie zarażeni

- Kiedy się jest w najwyższej formie, najłatwiej zachorować. Pilnować się, to wtedy nasze główne zadanie. Niewiele można tuż przed walką o medale poprawić, za to wiele popsuć. Dlatego duże skupiska ludzi, zatłoczone miejsca, supermarkety to nasi wrogowie. Lotniska też, ale przed nimi nie sposób uciec przed ważną imprezą – tłumaczyła przed laty, będąca w swojej najwyższej dyspozycji Justyna Kowalczyk.