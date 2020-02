Juergen Klinsmann w ostatnim czasie opuścił szeregi Herthy Berlin. Tym samym Krzysztof Piątek stracił szkoleniowca, który zachwycał się transferem Polaka w zimowym oknie transferowym. Szczególnie martwią zapiski Klinsmanna, które zostały w ostatnim czasie udostępnione w mediach. Według Niemca klub jest m. in. źle zarządzany, brakuje mu odpowiednich warunków do treningów oraz charyzmy w zarządzie.

Przyszłość Herthy w Bundeslidze także stoi pod znakiem zapytania. Aktualnie Hertha zajmuje 14. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową ma zaledwie sześć punktów przewagi. Mecz z Fortuną Duesseldorf jest podwójnie ważny. Jeśli zespół Krzysztofa Piątka przegra w piątek, Fortuna, będąca aktualnie na 16. miejscu, dogoni Herthę na trzy punkty.

Z tego powodu w składzie Herthy Berlin doszło do aż siedmiu zmian w porównaniu do spotkania z FC Koeln, przegranego przez zespół Piątka aż 0:5. Alexander Nouri postanowił jednak pozostawić w składzie polskiego napastnika, który będzie miał tym samym okazję do zdobycia pierwszego gola w Bundeslidze.

Składy na mecz Fortuna Duesseldorf - Hertha Berlin:

Fortuna: Kastenmeier - Ayhan, Hoffmann, Suttner - Zimmermann, Berisha, Bodzek, Stoger, Thommy - Hennings, Karaman

Hertha: Kraft - Klunter, Boyata, Rekik, Torunarigha - Lukebakio, Skjelbred, Darida, Dilrosun - Piątek, Cunha

Początek meczu o 20:30. Relację ze spotkania można śledzić TUTAJ.