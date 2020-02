40 bramek w 30 meczach - to dorobek Erlinga Brauta Haalanda w tym sezonie. Norweski napastnik imponuje formą od kilku miesięcy. Dzięki swojej skuteczności, zimą przeniósł się z RB Salzburg do Borussii Dortmund.

Salzburg otrzymał za Haalanda ofertę dużo wyższą, niż ta od Borussii. Co sprawiło, że została odrzucona?

Borussia sprowadziła Haalanda za "promocyjną" cenę. Skorzystała bowiem z klauzuli, która widniała w kontrakcie zawodnika. Zgodnie z nią kwota odstępnego piłkarza wynosiła tylko 20 mln euro, co w obecnej piłce nożnej nie jest wygórowaną sumą. Jak się jednak okazuje, władze RB Salzburg na sprzedaży rewelacyjnego nastolatka mogły zarobić znacznie więcej.

Dziennikarze "SportBILD" ujawnili, że zanim Haaland przeszedł do BVB, do Salzburga wpłynęła oferta Manchesteru United. Anglicy zaproponowali za piłkarza aż 60 mln euro - 20 mln klauzuli odstępnego i 40 mln, mających przekonać szefów RB do wybrania ich oferty. Na przenosiny do Anglii chętny nie był jednak sam Haaland. Reprezentant Norwegii został ponoć oczarowany planem sportowym Luciena Favre'a, trenera Borussii Dortmund, i nawet dużo lepsza oferta finansowa nie sprawiła, że porzucił pomysł transferu do Borussii.

- Haalandem interesowało się wiele klubów, ale to Borussia miała najlepsze argumenty. Jak widać, ten wybór okazał się dobrą decyzją - w rozmowie z niemieckimi dziennikarzami przyznał Christoph Freund, dyrektor sportowy RB Salzburg. Haaland rzeczywiście w Borussii spisuje się świetnie. W 8 meczach strzelił już dla niej 12 goli.