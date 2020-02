Cztery tygodnie - tyle ma wynieść przerwa Roberta Lewandowskiego, który we wtorkowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów doznał kontuzji kolana. To najdłuższa przerwa w karierze polskiego napastnika. W samej Bundeslidze 31-latek przegapi cztery starcia - z Hoffenheim, Augsburgiem, Unionem Berlin i Eintrachtem Frankfurt.

REKLAMA

Dodatkowo udziału nie weźmie też w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, gdzie rywalem Bayernu będzie Schalke. Na boisku zabraknie go także w rewanżowym starciu z Chelsea w 1/8 finału Ligi Mistrzów. To nie wszystko - Lewandowski nie wystąpi też w marcowych meczach reprezentacji Polski, która 27.03 zmierzy się z Finlandią, a cztery dni później podejmie Ukrainę. Gotowy do gry będzie prawdopodobnie na starcie z Borussią Dortmund zaplanowane na 4 kwietnia.

Wielki fan Lewandowskiego marnuje talent?

Trzy warianty na zastąpienie Lewandowskiego

Niemieckie media szukają rozwiązania na czas nieobecności polskiego snajpera. Podają trzy opcje, które wchodzą obecnie w grę.

Pierwszą z nich jest Serge Gnabry. Niemiecki skrzydłowy w bieżącym sezonie ma na koncie już 17 goli we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, pozycja w ataku nie jest mu ani trochę obca. Joachim Loew korzystał już z takiego rozwiązania w reprezentacji Niemiec, wystawiając piłkarza Bayernu na "dziewiątce".

- Gnabry ma wszystkie cechy prawdziwego napastnika. Jest obunożny, silny, szybki, zręczny i samolubny, kiedy tego potrzeba. Dodatkowo występuje w podstawowym składzie reprezentacji Niemiec - możemy przeczytać na oficjalnej stronie Bundesligi.

Drugą opcją jest Thomas Mueller. Niemiec znakomicie czuję się, grając tuż za plecami Lewandowskiego. 30-latek jest wiodącą postacią w ekipie mistrza Niemiec. W Bundeslidze ma na koncie aż 14 asyst. Gdyby na jakiś czas został przesunięty do linii ataku, to gra Bayernu wcale by na tym nie straciła na jakości.

- Może nie jest już wyborowym strzelcem, ale to gracz, który strzelił aż 115 goli w Bundeslidze i 10 na mistrzostwach świata, cały czas posiadający instynkt snajpera w swoim DNA - czytamy na oficjalnej stronie Bundesligi.

Ostatnim wariantem jest Joshua Zirkzee. - Gnabry i Mueller mogą pozostać na swoich pozycjach w drugiej linii, jeżeli trener Hansi Flick wybierze rasowego napastnika - napisał Chris Mayer-Lodge, dziennikarz oficjalnej strony Bundesligi.

Młody Holender w 2017 roku zamienił Feyenoord Rotterdam na Bayern. W grudniu 2019 roki Holender miał wejście smoka do Bundesligi. W debiucie 18-letni napastnik strzelił gola na 2:1 dla Bayernu w meczu z Freiburgiem (3:1), a potem dołożył jeszcze jedno trafienie z Wolfsburgiem (2:0).

- Zirkzee mówi, że odrzucił przejście do angielskiej Premier League na rzecz dołączenia do Bayernu, gdzie jego celem "zawsze było, aby zostać napastnikiem pierwszego wyboru" - brzmi uzasadnienie na oficjalnej stronie Bundesligi.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl