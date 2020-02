Robert Lewandowski był bohaterem wtorkowego meczu Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski zaliczył dwie asysty przy golach Serge'a Gnabry'ego oraz zdobył bramkę na 3:0. Niestety, mecz z Chelsea zakończył z kontuzją. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa Bayernu Monachium, Polak doznał urazu kolana, który wykluczy go z gry na co najmniej cztery tygodnie.

Tak długiej przerwy od gry Lewandowski w karierze jeszcze nie miał. Ze względu na operację pachwiny w grudniu ubiegłego roku pauzował co prawda 26 dni, ale wówczas Bayern Monachium rozgrywał tylko jeden oficjalny mecz. Wcześniej najdłuższa przerwa reprezentanta Polski wynosiła 14 dni (taką miał dwa razy w karierze). W samej Bundeslidze 31-latek przegapi cztery starcia - z Hoffenheim, Augsburgiem, Unionem Berlin i Eintrachtem Frankfurt. Dodatkowo udziału nie weźmie też w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, gdzie rywalem Bayernu będzie Schalke. Na boisku zabraknie go także w rewanżowym starciu z Chelsea. To nie wszystko - Lewandowski nie zagra też w marcowych meczach reprezentacji Polski, która 27.03 zmierzy się z Finlandią, a cztery dni później podejmie Ukrainę.

Mimo trudnej sytuacji, Lewandowski może liczyć na wsparcie kibiców i kolegów z zespołu. Pokazał to Jerome Boateng, który umieścił w mediach społecznościowych wpis poświęcony Polakowi. - Szybkiego powrotu do zdrowia - napisał obrońca mistrzów Niemiec.