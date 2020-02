Robert Lewandowski był bohaterem wtorkowego meczu Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski zaliczył dwie asysty przy golach Serge'a Gnabry'ego oraz zdobył bramkę na 3:0. Niestety, mecz z Chelsea zakończył z kontuzją. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa Bayernu Monachium, Polak doznał kontuzji kolana, która wykluczy go z gry na co najmniej cztery tygodnie.

Lewandowski kontuzjowany! "Bayern jest w szoku"

"Bayern jest w szoku" - tak o urazie Lewandowskiego pisze "Bild". Dziennik podkreśla, że Polaka zabraknie w co najmniej sześciu meczach i zastanawia się, czy w związku z tym nasz napastnik będzie w stanie pobić rekord Gerda Muellera. "Bild" przypomina też, że mistrzowie Niemiec nie mają zmiennika dla Lewandowskiego, co oznacza, że jego miejsce zajmie albo Thomas Mueller, albo Gnabry.

"Bardzo zaskakująca wiadomość"

"Wiadomość o kontuzji Lewandowskiego jest bardzo zaskakująca, bo tuż po meczu zawodnik nie zgłaszał żadnych problemów ze zdrowiem" - pisze zaś "Abendzeitung Muenchen". "Lewandowski w fazie pucharowej Ligi Mistrzów trafił po raz pierwszy od lutego 2018 roku, jednak meczu z Chelsea nie będzie wspominał najlepiej" - dodaje portal Sportbuzzer.de.

"Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski będzie gotowy do gry dopiero po przerwie na mecze reprezentacji. Dla Bayernu to ogromna strata oraz szok" - pisze portal Sport1.de.

Najdłuższa przerwa w karierze Lewandowskiego

Tak długiej przerwy od gry Lewandowski w karierze jeszcze nie miał. Ze względu na operację pachwiny w grudniu ubiegłego roku pauzował co prawda 26 dni, ale wówczas Bayern Monachium rozgrywał tylko jeden oficjalny mecz. Wcześniej najdłuższa przerwa reprezentanta Polski wynosiła 14 dni (taką miał dwa razy w karierze).

Teraz tych dni przerwy będzie o kilka więcej. Więcej będzie też przede wszystkim opuszczonych meczów. W samej Bundeslidze 31-latek przegapi cztery starcia - z Hoffenheim, Augsburgiem, Unionem Berlin i Eintrachtem Frankfurt. Dodatkowo udziału nie weźmie też w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, gdzie rywalem Bayernu będzie Schalke. Na boisku zabraknie go także w rewanżowym starciu z Chelsea. To nie wszystko - Lewandowski nie zagra też w marcowych meczach reprezentacji Polski, która 27.03 zmierzy się z Finlandią, a cztery dni później podejmie Ukrainę.

Przegapienie czterech spotkań ligowych może odebrać Lewandowskiemu szanse na pobicie rekordu legendarnego Gerda Muellera, który w sezonie 1970/1971 zdobył 40 bramek w jednym sezonie ligowym. Lewandowski w dotychczasowych 23 spotkaniach strzelił 25 goli.