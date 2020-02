boromir195419 28 minut temu Oceniono 3 razy 3

Wygląda na to że to już inny zawodnik niż 2 lata temu . Nie bez powodu Milan go nie chciał . Dziwi że że dla Brzęczka to cały czas podstawowy zawodnik / potem nie dziwią porażki / Póki co Świderski grający w PAOK jest na dzisiaj o dwie klasy lepszym napastnikiem od Krzyśka .. Niestety Brzęczek nawet nie ma zamiaru go sprawdzić ... mimo że i Milik nic nie pokazuje . Dla B rzczka liczą się nazwiska i ... ustawianie zawodników na nietypowych dla nich pozycjach ''by zmylićprzeciwnika '' .