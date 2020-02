53 mecze, dwa gole i trzy asysty - to dorobek Renato Sanchesa w Bayernie Monachium. Portugalczyk po Euro 2016 przechodził do mistrzów Niemiec, jako jeden z najbardziej utalentowanych pomocników w Europie. Po trzech latach odszedł od nich z łatką transferowego niewypału.

Latem 2019 roku 22-latek przeszedł do Lille. Wcześniej spędził sezon na wypożyczeniu w Swansea. W Anglii nie zachwycił, dlatego teraz spróbuje sił we Francji. Co ciekawe, w Ligue 1 mógł zagrać wcześniej, ale transfer uniemożliwił mu Niko Kovac. - Rozmawiałem z Antero Henrique [były dyrektor sportowy PSG - red.]. Wszystko było ustalone. Byłem w restauracji, gdy zadzwonił do mnie Jorge Mendes i powiedział, że lecę do Paryża. Wróciłem do domu i się spakowałem. Następnego dnia Niko Kovac powiedział jednak, że nigdzie nie jadę - zdradził Sanches.

I dodał: Zostałem, ale nie grałem. W meczu po tej rozmowie Kovac dał mi pięć minut. To za mało. Straciłem formę, a później miejsce w reprezentacji. Mimo że trenowałem bardzo dobrze - Niklas Suele mówił, że jestem najlepszy na treningach.

Sanches w tym sezonie rozegrał 30 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dla Lille trzy gole. - Przyjście tu było dobrą decyzją. Lille nie jest małym klubem. Chcę grać i być szczęśliwy - zakończył.