Robert Lewandowski imponuje w tym sezonie skutecznością. Po 23 kolejkach ligi niemieckiej ma 25 bramek. Dwie ostatnie zdobył w piątkowym spotkaniu z Paderborn (3:2), w którym był najlepszym graczem na boisku. (Skrót tego meczu można zobaczyć w poniższym materiale wideo).

Bayern - Paderborn 3:2. Lewandowski ratuje sytuację - skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Robert Lewandowski coraz bliżej pierwszego miejsca w klasyfikacji Złotego Buta. Zmniejszył stratę do lidera

Dzięki bramkom zdobytym w ostatniej kolejce ligowej, Robert Lewandowski zbliżył się do lidera klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszego strzelca w Europie. Polak ma na koncie 50 punktów (w najsilniejszych ligach Europy mnożnik wynosi "2", co oznacza, że za każdego strzelonego gola piłkarz otrzymuje dwa punkty). Do lidera traci już tylko 4 pkt. Lider rankingu, Ciro Immobile, w tym sezonie Serie A strzelił już 27 goli.

Klasyfikacja Złotego Buta:

Ciro Immobile (Lazio) – 27 goli, 54 punkty Robert Lewandowski (Bayern Monachium) – 25 goli, 50 pkt. Cristiano Ronaldo (Juventus) – 21 goli, 42 pkt. Timo Werner (RB Lipsk) – 21 goli, 42 pkt. Erling Haaland (Salzburg/Borussia Dortmund) – 25 goli, 42 pkt.*

* Haaland ma mniej punktów, ponieważ w jego przypadku mecze w lidze austriackiej miały mniejszy mnożnik.