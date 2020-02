eurotram pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

Jeśli chodzi o Piątka, to utwierdzam się w przekonaniu że noty Kickera wystawiane są na tej samej zasadzie jak plebiscyty na najlepszych i najgorszych piłkarzy sezonu tzn. 6-kę dostaje nie tyle ten bezwzględnie najgorszy ile ten,który najbardziej zawiódł pokładane w nim oczekiwania. A oczekiwania wobec Piątka od początku były wręcz absurdalne: jak piłkarz,który sam do odbudowania się potrzebuje dobrego trenera i dobrych pomocników ma zbawić zespół grający bez trenera,w którym pomoc (a można powiedzieć,że i obrona) nie istnieje?! To jest tak jak z udowadnianiem,że sprzęt jest zły gdy sprzęt ciągle trafia w ręce niedouczonych i kiepskich operatorów (czyli sprzęt jest zły,bo nie jest idiotoodporny). Niech ściągną trenera na miarę młodego Kloppa czy jakiegoś drugiego Nagelsmanna i naprawdę dobrych pomocników, to wtedy i Piątek zacznie porządnie grać. Sam tego szrotu nie pociągnie,tak dobry to on nie jest.