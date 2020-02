Jeden gol przed przerwą, już w pierwszej minucie. I cztery kolejne po przerwie. RB Lipsk w meczu 23. kolejki Bundesligi rozbiło Schalke aż 5:0. Dla Schalke była to najwyższa porażka od blisko 40 lat. Od 1981 roku, kiedy przegrało u siebie 0:6 z VfL Bochum. Ale to niejedyny rekord, który padł w tym meczu, bo dla RB Lipsk było to najwyższe wyjazdowe zwycięstwo w historii.

RB Lipsk dzięki temu zwycięstwu utrzymało punkt straty do Bayernu, który w piątek męczył się z Paderbornem, czyli ostatnią drużyną w tabeli. Schalke jest szóste w tabeli. Do prowadzącego Bayernu traci 13 punktów.