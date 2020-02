tygrysio_misio 8 minut temu Oceniono 1 raz 1

Przecież Hertha broni się przed spadkiem. Spodziewaliście się czegoś więcej?



Dla Piątka to porażka, że z klubu z tradycjami i o ustabilizowanej pozycji (nawet jeśli w głębokim kryzysie to nadal powyżej środka tabeli) przeszedł do broniącej się przed spadkiem drużyny, która jak jest w swojej lidze średniakiem to super, bo dużo czasu w historii spędziła w drugiej lidze.



Z średniej ligi, z klubu z problemami.... trafił do średniej ligi do słabego/w porywach średniego klubu z problemami.



Jak w tej sytuacji wygląda bajdurzenie, że odrzucił drużynę z topu silnej ligi (choć też aktualnie z problemami), bo dziewczyna chciała mieć bliżej do rodziny?