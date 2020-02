- Początkowo najlepszy strzelec mógł być niezadowolony; zawsze był spóźniony o krok lub zbyt szybki o krok. Czekał na swój moment, na gola. Jego najlepsze strzały znakomicie bronił bramkarz Paderbornu. Potem wykorzystał okazję po kapitalnym podaniu Gnabry'ego, w końcówce zdobył bramkę na 3:2, strzelając 24. i 25. bramkę w tym sezonie - ocenił portal Sportbuzzer, dając Polakowi notę "1" (skala 1-6, im niższa, tym lepsza). W bardzo podobnym tonie Lewandowskiego ocenił "Abendzeitung", tylko dał mu notę 2 - która i tak była najwyższa w zespole.

Wieczór do zapomnienia dla Lewandowskiego, ale pozostał cierpliwy

Zaskakująco grę Lewandowskiego podsumowała gazeta "Suddeutsche Zeitung" (która tradycyjnie nie podało oceny, ograniczając się do kilku zdań). - To był dla niego wieczór do zapomnienia. Fortuna regularnie z niego szydziła w pierwszej połowie; dostawał podania za plecy, był o krok spóźniony lub piłka przelatywała nad jego głową. Jednak napastnik klasy światowej nie pozwala, by takie kwestie go zatrzymały. Lewandowski pozostał cierpliwy i tuż po przerwie był bliski gola. W 71. minucie w końcu zdobył bramkę, a w końcówce strzelił zwycięskiego gola, jego 25. w tym sezonie. Kto by pomyślał po pierwszej połowie?

- To fenomen. Goście zgubili go z oczu dwa, trzy razy, co poskutkowało dwoma golami - czytamy w niemieckiej wersji portalu Goal.com, który dał Polakowi notę 2. W relacji pomeczowej można przeczytać, że "Lewandowski zrobił różnicę uratował Bayern po fatalnym błędzie Manuela Neuera".