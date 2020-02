Robert Lewandowski zagrał pełne 90 minut i zdobył dwa gole w meczu 23. kolejki Bundesligi Bayernu Monachium z Paderborn, który zakończył się zwycięstwem Bawarczyków 3:2 (1:1). Bawarczycy podczas meczu z ostatnią drużyną tabeli Bundesligi mieli próbować warianty przed spotkaniem z Chelsea w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednym z nich była współpraca Serge'a Gnabry'ego z Robertem Lewandowskim. Ta zawiązała się już w pierwszej połowie, gdy Polak zaczął akcję, po której skrzydłowy strzelił bramkę na 1:0. Później role się odwróciły i to Niemiec dogrywał napastnikowi Bayernu przy jego dwóch golach, które dały Bayernowi wymęczone zwycięstwo.

Wyłączony w pierwszej połowie

Pierwszą sytuację w meczu Robert Lewandowski zaliczył dopiero w 8. minucie, gdy niecelnie uderzał głową po dośrodkowaniu z prawego skrzydła. Przez kolejne 10 minut czekał na okazje, ale bardzo skuteczna gra obrońców Paderborn sprawiła, że Polak był zupełnie wyłączony z gry. Uaktywnił się po 20. minucie, kiedy często schodził do skrzydła i rozgrywał piłkę przed polem karnym.

Hansi Flick przekazał Lewandowskiemu, żeby wycofał się do kreowania sytuacji. Trener Bayernu testował tym samym rozwiązanie na mecz Ligi Mistrzów z Chelsea, kiedy kluczowa będzie współpraca na linii Lewandowski-Gnabry. Polak wcześniej dobrze rozumiał się na boisku z Corentinem Tolisso i Philipp'em Coutinho, który rozgrywał jednak słaby mecz i został zmieniony na początku drugiej połowy.

Rozgrywał i kreował sytuacje Gnabry'emu

Za to z francuskim pomocnikiem Lewandowski dobrze rozegrał akcję, która przyniosła Bayernowi pierwszego gola. Akcję przechwytem rozpoczął Alphonso Davies, a Lewandowski dograł piłkę przed pole karne do Tolisso. Ten przetrzymał ją i w odpowiednim momencie podał do Gnabry'ego, który pokonał Leopolda Zingerlego.

Do końca pierwszej połowy Lewandowski dostał jeszcze parę piłek z prawego skrzydła, ale większości sytuacji nie był w stanie wykorzystać. Polak mijał się z dośrodkowaniami Coutinho i Odriozoli, przez co nie mógł wypracować sobie szansy na zdobycie bramki przed przerwą.

Jak Lewy Gnabry'emu, tak Gnabry Lewemu

Po wznowieniu gry współpraca Gnabry'ego z Lewandowskim przynosiła coraz więcej dobrych sytuacji. W 53. minucie po podaniu Niemca uderzył po dłoniach Zingerlego w swojej najlepszej dotychczasowej okazji. Polak pozostawał aktywny i szukał piłki. W 70. minucie ze skrzydła w pole karne zbiegł Gnabry, który skupił uwagę obrońców na sobie i zrobił miejsce Lewandowskiemu. Napastnik wbił piłkę do niemalże pustej bramki po wycofaniu Gnabry'ego.

W kolejnych minutach Polak porzucił rozgrywanie piłki i znów stał się jedynym napastnikiem Bayernu. Starał się dochodzić do sytuacji i w 88. minucie wykorzystał dośrodkowanie z lewego skrzydła Gnabry'ego. Dogranie Niemca było bardzo dokładne, więc Lewandowskiemu pozostało jedynie znów dobić piłkę do pustej bramki Zingerlego. Tym golem Polak uratował wynik spotkania Bayernowi, który wygrał z Paderborn 3:2.

Duet marzeń! Największa broń na Chelsea?

Robert Lewandowski i Serge Gnabry stworzyli świetny duet, który pomógł Bayernowi pokonać ambitnie walczącą ostatnią drużynę Bundesligi. Paderborn podnosił się po dwóch golach Bawarczyków, ale strata trzeciego w końcówce sprawiła, że zabrakło im czasu na odpowiedź. Współpraca Polaka i Niemca stwarza trenerowi Hansiemu Flickowi doskonałą sytuację przed meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea. To powinna być największa broń Bayernu w tym spotkaniu.

Lewandowski strzelił już 38 goli, a także asystował przy trzech bramkach Bawarczyków w tym sezonie. Natomiast Gnabry ma na koncie 15 goli i 10 asyst. Dzięki ich świetnej grze w piątkowym spotkaniu Bayern utrzymał się na pozycji lidera Bundesligi z dorobkiem 49 punktów. Paderborn pozostaje na ostatnim, osiemnastym miejscu z 16 punktami.