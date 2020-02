Bayern Monachium - Paderborn. Śledź mecz Bundesligi na żywo

Bayern Monachium w 23. kolejce mierzy się z SC Paderborn, a więc ostatnią drużyną w tabeli. To nie tylko dobra okazja dla Roberta Lewandowskiego, by powiększyć dorobek strzelecki, ale też dla samego Bayernu, by odskoczyć rywalom w tabeli. Początek meczu w piątek o 20.30.

REKLAMA

Fot. Martin Meissner / AP

REKLAMA