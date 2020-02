Hansi Flick jest trenerem Bayernu od listopada ubiegłego roku. Zastąpił na tym stanowisku Niko Kovaca. Flick początkowo był zatrudniony do końca 2019 roku, a następnie przedłużono z nim umowę do końca sezonu 2019/2020. Jak donosi "Bild", o przyszłości niemieckiego trenera w Monachium zadecyduje pięć spotkań: dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea Londyn, rywalizacja w ćwierćfinale LM oraz spotkanie z Schalke w Pucharze Niemiec.

REKLAMA

Zobacz ostatnią bramkę Roberta Lewandowskiego dla Bayernu:

Przyszłość Flicka poznamy do połowy kwietnia?

Oznacza to, że dla losów Flicka kluczowe będą najbliższe tygodnie. Bayern zmierzy się z Chelsea już we wtorek 25 lutego (rewanż 18 marca w Bawarii). Jeśli mistrzowie Niemiec awansują do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pierwszy mecz rozegrają 7 lub 8 kwietnia, a rewanż tydzień później. Z kolei ćwierćfinałowy mecz Pucharu Niemiec Bayern - Schalke odbędzie się 3 kwietnia w Gelsenkirchen.

Wynika z tego, że władze mistrzów Niemiec wymagają od obecnego szkoleniowca awansu co najmniej do półfinałów Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec. Jeśli informacje niemieckiej gazety się potwierdzą, najpóźniej do 15 kwietnia powinniśmy wiedzieć, czy Flick pozostanie trenerem Bayernu w przyszłym sezonie.

Monachijczycy najbliższe spotkanie rozegrają w piątek o godzinie 20:30. Zagrają z ostatnim w tabeli Bundesligi Paderborn. Bayern po 22 kolejkach jest liderem tabeli. Relacja z tego spotkania w Sport.pl.