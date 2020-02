MOŻE NIE NAJLEPSZY ALE W PIĄTCE NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE .TO OKREŚLENIE NIE BIERZE SIĘ Z POWIETRZA BOWIEM REGULARNOŚC I LICZBY STRZELONYCH I W DALSZYM CIĄGU STRZELANYCH BRAMEK STAWIAJĄ ROBERTA LEWANDOWSKIEGO MOIM ZDANIEM TAK WYSOKO W KLASYFIKACJI NAPASTNIKÓW NA NASZEJ PIĘKNEJ PLANECIE . KAPITAN NASZEJ KADRY MA NIESAMOWITĄ POZYCJĘ W BUNDESLIDZE JAK I BAJERNIE ALE DLACZEGO ? PRZECIEŻ PISZECIE ŻE TO ...........ITD ITP .A JA MYŚLĘ ŻE TO ZAZDROŚĆ. PAMIĘTAJMY JEDNAK TO POLAK I CIESZMY SIĘ CHUCHAJM I DMUCHAJMY ABY NIE PRZYTRAFIŁA MU SIĘ ŻADNA KONTUZJA I ABY ,LATKA' UCIEKAŁY MU WOLNIEJ BO NA TAKIEGO POLSKIEGO PIŁKARZA ZNOWU PRZYJDZIE NAM CZEKAĆ CALE POKOLENIA .NA KONIEC DODAM ŻE JESZCZE SIĘ TAKI NIE URODZIŁ CO BY WSZYSTKIM DOGODZIŁ . BRAWO PANIE ROBERCIE TYLKO TAK DALEJ .