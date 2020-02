Wcześniej o zainteresowaniu Bayernu Upamecano informował Christian Falk, dziennikarz "SportBilda". Dziennikarze "France Football" dodają, że władze mistrza Niemiec są już zdecydowani na transfer, chcą wykorzystać sytuację i wpłacić klauzulę w wysokości 60 mln euro. 21-letni obrońca miałby zastąpić w Monachium Jerome Boatenga.

Bayern Monachium obserwuje Francuza od czasu, kiedy ten był jeszcze piłkarzem Valencienne. Teraz 21-latek jest jednym z najbardziej utalentowanych obrońców w Bundeslidze. Do RB Lipsk przyszedł w styczniu 2017 roku z RB Salzburg za ok. 10 milionów euro i od razu wywalczył sobie miejsce w składzie. W tym sezonie rozegrał 25 meczów we wszystkich rozgrywkach, a łącznie w niemieckim klubie rozegrał 100 spotkań, w których strzelił trzy gole i miał jedną asystę.

