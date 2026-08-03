Media: City znalazło następcę Rodriego. Był gwiazdą mundialu

Wygląda na to, że Real Madryt wkrótce sfinalizuje transfer Rodriego z Manchesteru City. Nie oznacza to jednak, że wicemistrzowie Anglii próżnują na rynku transferowym. Wprost przeciwnie - znaleźli już następcę kapitana reprezentacji Hiszpanii i zbliżają się do jego pozyskania. To prawdziwa perełka światowej piłki. Media już w ciągu ostatnich kilku tygodni informowały, że do jego pozyskania będzie potrzebna oferta sięgająca nawet 90 milionów euro.

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Oto następca Rodriego. City jest blisko

"Ayyoub Bouaddi osiągnął pełne ustne porozumienie z Manchesterem City. Negocjacje z Lille trwają. Kilka innych klubów z bliska monitoruje sytuację, ale ManCity jest obecnie na najlepszej pozycji" - poinformował Florian Plettenberg ze Sky Sports Germany.

Bouaddi to jedno z odkryć zakończonego nie tak dawno mundialu. Zrobiło się o nim głośno już po pierwszym meczu Maroka z Brazylią (1:1). Choć ma zaledwie 18 lat, pomocnik zagrał jak prawdziwy rutyniarz - odważnie, z wiarą w swoje umiejętności. Już wtedy zaczęto spekulować, że długo nie zostanie w Lille i że po turnieju ustawi się kolejka chętnych po jego usługi.

"18-letni Ayyoub Bouaddi zrobił największe wrażenie z młodych graczy na trwającym mundialu. Urodzony w Senlis we Francji przeszedł wszystkie szczeble kariery młodzieżowej w reprezentacjach tego kraju. Gdy stał się jedną z nadziei dla kadry wicemistrzów świata, zgłosili się po niego Marokańczycy" - tak na Sport.pl pisał nasz dziennikarz Dariusz Wołowski, doceniając klasę młodej marokańskiej gwiazdki.

Choć w tym miejscu bardziej zasadne będzie wkrótce słowo "gwiazda". Bouaddi, który rozpoczynał 2026 rok jako młodzieżowy reprezentant Francji, wkrótce może wejść w buty Rodriego. Hiszpan przez lata był liderem pomocy Manchesteru City. Jeśli transfer dojdzie do skutku to można zakładać, że przyszłość drugiej linii na Etihad Stadium jest w dobrych rękach.