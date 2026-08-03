Powrót na stronę główną

Media: City znalazło następcę Rodriego. Był gwiazdą mundialu

Wygląda na to, że Manchester City może ze spokojną głową sprzedawać Rodriego do Realu Madryt. Wicemistrzowie Anglii są blisko pozyskania jego następcy. Zdaje się to być transfer, który zapewni klubowi z Etihad Stadium gwarancję jakości na kolejne lata.
Ayyoub Bouaddi
Fot. REUTERS/Omar Aziz

Wygląda na to, że Real Madryt wkrótce sfinalizuje transfer Rodriego z Manchesteru City. Nie oznacza to jednak, że wicemistrzowie Anglii próżnują na rynku transferowym. Wprost przeciwnie - znaleźli już następcę kapitana reprezentacji Hiszpanii i zbliżają się do jego pozyskania. To prawdziwa perełka światowej piłki. Media już w ciągu ostatnich kilku tygodni informowały, że do jego pozyskania będzie potrzebna oferta sięgająca nawet 90 milionów euro.

Zobacz wideo Kosecki o grze w Lechii: K***a, co ja tutaj robię?!

Oto następca Rodriego. City jest blisko

"Ayyoub Bouaddi osiągnął pełne ustne porozumienie z Manchesterem City. Negocjacje z Lille trwają. Kilka innych klubów z bliska monitoruje sytuację, ale ManCity jest obecnie na najlepszej pozycji" - poinformował Florian Plettenberg ze Sky Sports Germany.

Bouaddi to jedno z odkryć zakończonego nie tak dawno mundialu. Zrobiło się o nim głośno już po pierwszym meczu Maroka z Brazylią (1:1). Choć ma zaledwie 18 lat, pomocnik zagrał jak prawdziwy rutyniarz - odważnie, z wiarą w swoje umiejętności. Już wtedy zaczęto spekulować, że długo nie zostanie w Lille i że po turnieju ustawi się kolejka chętnych po jego usługi.

"18-letni Ayyoub Bouaddi zrobił największe wrażenie z młodych graczy na trwającym mundialu. Urodzony w Senlis we Francji przeszedł wszystkie szczeble kariery młodzieżowej w reprezentacjach tego kraju. Gdy stał się jedną z nadziei dla kadry wicemistrzów świata, zgłosili się po niego Marokańczycy" - tak na Sport.pl pisał nasz dziennikarz Dariusz Wołowski, doceniając klasę młodej marokańskiej gwiazdki.

Choć w tym miejscu bardziej zasadne będzie wkrótce słowo "gwiazda". Bouaddi, który rozpoczynał 2026 rok jako młodzieżowy reprezentant Francji, wkrótce może wejść w buty Rodriego. Hiszpan przez lata był liderem pomocy Manchesteru City. Jeśli transfer dojdzie do skutku to można zakładać, że przyszłość drugiej linii na Etihad Stadium jest w dobrych rękach.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji