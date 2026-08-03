Mudryk wywołał gigantyczny skandal w Polsce. Chelsea już na niego czeka

Ukraiński portal sport.ua donosi, że Mychajło Mudryk w poniedziałek, 3 sierpnia miał przybyć do Hongkongu. Piłkarz ma w najbliższych dniach, po bardzo długiej przerwie spowodowanej zawieszeniem za doping, dołączyć do treningów Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Mudryk w przeszłości wywołał gigantyczny skandal w Polsce

Mudryk nie dawał o sobie zapomnieć w trakcie zawieszenia. W Polsce wielki skandal wywołała konfrontacja Ukraińca z Polakami podczas gry w Counter-Strike'a 2. W trakcie jednej z rozgrywek pojawiły się komentarze "zachęcające" piłkarza do powrotu na boisko. Zaczepka sprowokowała piłkarza, który zamieścił skandaliczne odpowiedzi. "Szczęśliwego Wołynia", "na następnej mapie Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku" czy "1939 na następnej mapie" - komentował Mudryk.

Zobacz też: Lech, Górnik i Jagiellonia poznali rywali w Lidze Europy. Jest problem

Mudryk nie uniknął zawieszenia również w świecie wirtualnym. Faceit ukarało piłkarza czterema tygodniami wykluczenia z gry.

Mudryk powraca po zawieszeniu na treningi Chelsea

Na piłkarskim boisku Mudryk ostatni raz pojawił się w lipcu 2024 roku. Ostatnio jego kara została skrócona przez Angielską Federację Piłkarską.

"Podstawą tej decyzji były nowe standardy techniczne WADA. Zgodnie z obecnymi kryteriami, poziom meldonium wykryty w próbce zawodnika nie jest już uznawany za wynik pozytywny." - pisze sport.ua.

Mudryk ma dołączyć do zgrupowania Chelsea przed towarzyskim meczem z Juventusem. Formę zawodnika ma ocenić nowy trener "The Blues" Xabi Alonso, następnie zostanie podjęta decyzja w sprawie roli piłkarza w londyńskim zespole w nadchodzącym sezonie. Mudryk ma ważny kontrakt z Chelsea aż do 2031 roku.