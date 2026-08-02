Media: Arsenal rozbija bank na gwiazdę mundialu

Mistrzostwa świata zakończyły się dwa tygodnie temu. Jednym z zespołów, który mógł czuć rozczarowanie, była Brazylia, która w 1/8 finału przegrała z Norwegią (1:2). W tym spotkaniu rzutu karnego nie wykorzystał Bruno Guimaraes. Jedenastkę obronił Orjan Nyland. Nie oznacza to jednak, że Guimaraes rozegrał słaby turniej. Zwłaszcza że lada moment powinien zmienić klub. Jeden ze znanych dziennikarzy rychło zapowiada przenosiny Brazylijczyka wewnątrz Premier League.

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Arsenal rozbije bank. Był jedną z gwiazd mundialu

"Bruno Guimaraes przechodzi do Arsenalu za 80 milionów euro - umowa jest już prawie sfinalizowana" - poinformował Matteo Moretto. Fabrizio Romano także dodaje, że jego zdaniem transfer wkrótce dojdzie do skutku.

Guimaraes na wspomnianym mundialu był istotną postacią reprezentacji Brazylii. Zaliczył aż cztery asysty: po jednej w meczach z Marokiem (1:1) i Japonią (2:1), a także dwie w meczu ze Szkocją (3:0), wydatnie przyczyniając się do wyniku osiągniętego przez Brazylię.

Środkowy pomocnik w ostatnim czasie bronił barw Newcastle United, dla którego grał od 2022 roku. W 195 meczach zdobył 31 bramek i zanotował 22 asysty. Klub z St. James's Park to jego druga europejska drużyna w karierze. Wcześniej występował we francuskim Lyonie. Jeśli będzie kontynuować karierę w Arsenalu, to spotka na miejscu swoich rodaków i kolegów z reprezentacji: Gabriela Magalhaesa oraz Gabriela Martinellego. Londyńczycy w nadchodzącym sezonie będą bronić mistrzostwa Anglii, na które czekali od 22 lat.