Ukraiński skandalista odwieszony. Wtedy wróci na murawę. Chelsea reaguje

Gdy w styczniu 2023 roku Chelsea płaciła Szachtarowi Donieck za Mychajło Mudryka 70 mln euro, można było się spodziewać, że Ukrainiec zrobi ogromną karierę. Tym bardziej że w barwach Szachtara radził sobie fenomenalnie, wyróżniając się m.in. w starciach Ligi Mistrzów. Wszystko jednak potoczyło się kompletnie nie po myśli skrzydłowego.

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Zawieszenie Mudryka skrócone. Wszystko z powodu zmian w przepisach

Od 17 grudnia 2024 roku Mudryk nie pojawił się na murawie ani razu. Wszystko ze względu pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Piłkarz winą obarczył Ihora Porobija, czyli fizjoterapeutę reprezentacji Ukrainy. 25-latek według informacji portalu footem.in pozwał nawet Ukraiński Związek Piłki Nożnej.

"Mudryk twierdzi, że Porobij podał mu zastrzyk z komórek macierzystych. Doniesienia wskazują, że komórki macierzyste pochodzące od bydła i wstrzyknięte przez Porobija były przyczyną wykrycia meldonium we krwi Mudryka, co doprowadziło do jego zawieszenia w rozgrywkach piłkarskich" - mogliśmy przeczytać.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) zastosowała wobec piłkarza najsurowszą możliwą karę, zawieszając go na okres czterech lat. Jak się jednak okazuje, Mudryk wróci do gry już niebawem. WADA bowiem zgodziła się na skrócenie kary, o czym poinformowały Angielska Federacja Piłkarska (FA) oraz Chelsea.

"Pan Mudryk nie jest już wykluczony i może wrócić do rywalizacji z efektem natychmiastowym" - przeczytaliśmy w komunikacie FA. Taka decyzja to efekt zmian w przepisach antydopingowych. Dziś stężenie meldonium, które wykryto w organizmie piłkarza w 2024 roku, nie stanowi podstaw do zawieszenia. W związku z tym Mudryk uznał swoją winę i zgodził się, aby odbyte dotychczas zawieszenie zostało odnotowane na poczet kary.

"Od samego początku był to dla Miszy niezwykle trudny okres, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Cieszymy się, że sprawa znalazła wreszcie rozwiązanie, które pozwala mu na natychmiastowy powrót do gry w piłkę nożną. (…) Wiemy, jak wiele znaczy dla niego ta szansa powrotu. Teraz skupiamy się na wspieraniu powrotu Miszy do drużyny i pomaganiu mu we wznowieniu kariery" - przeczytaliśmy z kolei w oświadczeniu Chelsea.

Zawodnik niebawem ma dołączyć do przygotowującej się do sezonu 2026/27 drużyny "The Blues". Podopieczni Xabiego Alonso przebywają na zgrupowaniu w Hong-Kongu. Mudryk ma tam dolecieć w niedzielę.

Doping nie był jedynym problemem. Oto, z czym mierzył się Mudryk

Doping to jednak niejedyny problem Mudryka w ostatnich latach. Obecnie toczy się jego proces z jedną z cypryjskich firm, która ma 30 proc. praw do jego wizerunku i domaga się pięciu milionów funtów odszkodowania. Wcześniej Ukrainiec podpadł polskim kibicom, gdy podczas gry w Counter Strike 2 dopuścił się obraźliwych wyrażeń dotyczących Wołynia. Ponadto złapano go na prowadzeniu samochodu po odebraniu prawa jazdy.

Całkiem niedawno ukraiński piłkarz przegrał sprawę o niezapłacenie części wynagrodzenia byłemu agentowi po jego transferze do Chelsea. Portal sport-express.ua informował zaś, że angielski sąd, czyli Wysoki Trybunał, zajął jego konta i majątek z powodu długów.

Skandalista niebawem wróci na boisko. Pytanie tylko, czy Xabi Alonso znajdzie dla niego miejsce w ekipie Chelsea? Jeśli tak, Mudryk najpewniej może spodziewać się przywitania wieloma kreatywnymi przyśpiewkami ze strony kibiców drużyn przeciwnych.

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