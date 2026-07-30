Trzęsienie ziemi w klubie Premier League! Trener odchodzi tuż przed sezonem

Newcastle United zajęło czwarte miejsce w Premier League w sezonie 2022/23, przez co wróciło do rozgrywek Ligi Mistrzów po 20 latach przerwy. W poprzednim sezonie "Sroki" dotarły do 1/8 finału LM, ale tam przegrali 3:8 z Barceloną w dwumeczu. Poza tym Newcastle United wygrało Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 2024/25. Jednym z architektów tych sukcesów Newcastle był Eddie Howe, który objął drużynę w listopadzie 2021 r. Teraz w klubie ma dojść do ogromnej zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Trener odchodzi w trakcie przygotowań do sezonu. "Newcastle jest dobrze przygotowane"

Serwis theathletic.com informuje, że Howe ma przestać pełnić funkcję trenera Newcastle United. Mimo że Anglik zdecydował się pozostać w klubie na sezon 2026/27, to ostatecznie zmienił zdanie i stwierdził, że chce zrobić sobie przerwę od pracy. Do zmiany dochodzi w newralgicznym momencie, bo w trakcie przygotowań do nowego sezonu. "Sytuacja jest przyjazna, a Newcastle jest dobrze przygotowane na jego odejście" - czytamy w artykule.

Kto będzie następcą Howe'a? Wybór padnie na Niemca Mathiasa Jaissle'a, który jest szkoleniowcem saudyjskiego Al-Ahli. Jaissle zdobył z tym klubem Superpuchar Arabii Saudyjskiej, a także dwa razy wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów. Do tej zmiany dojdzie w ramach jednego konsorcjum, ponieważ właścicielem i Newcastle, i Al-Ahli jest Państwowy Fundusz Inwestycyjny (PIF).

Jaissle objął Al-Ahli w lipcu 2023 r., a wcześniej pracował w Red Bullu Salzburg (2021-2023). Z kolei Howe ma za sobą pracę w Bournemouth (2008-2011, 2012-2020) i Burnley (2011-2012).

Duże problemy Newcastle. Nie tylko zmiana trenera

Newcastle United zakończyło poprzedni sezon ligi angielskiej na 12. miejscu, więc nie zagra w nowym sezonie w Europie. Poza tym z klubu odeszło dwóch ważnych piłkarzy - Sandro Tonali (do Tottenhamu) i Anthony Gordon (do Barcelony). Niewykluczone, że Newcastle opuści też Bruno Guimaraes, który cieszy się zainteresowaniem ze strony Arsenalu.

Zobacz też: Sędzia finału MŚ przerwał milczenie. "Dobrze wykonaliśmy swoją pracę"

Newcastle United ma też problemy z Zasadami Zysku i Zrównoważonego Rozwoju (PSR), które pozwalają na wygenerowanie strat w wysokości 105 mln funtów w ciągu trzech sezonów.

Newcastle United rozpocznie nowy sezon Premier League od spotkania z Liverpoolem, które odbędzie się 23 sierpnia o godz. 17:30.