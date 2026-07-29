Zaskoczenie czy sprytny plan? Zaskakująca decyzja Chelsea

W pierwszym meczu kontrolnym przed nadchodzącą kampanią Chelsea wygrała 6:4 z Western Sydney Wanderers. Hat-tricka w zaledwie dziewięć minut zdobył Brazylijczyk Joao Pedro, który - jak przyznał Xabi Alonso - "jest bardzo głodny gry" po tym, jak do kadry na mistrzostwa świata nie powołał go Carlo Ancelotti.

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Media: Chelsea ściąga doświadczonych Welbecka i Hendersona

Drużyna ze Stamford Bridge w poprzednim sezonie była jednym z największych rozczarowań. Nie zdobyła żadnego trofeum, a co gorsze zajęła dopiero 10. miejsce w Premier League, więc przepadła jej także gra w europejskich pucharach. Pracę w styczniu 2026 roku stracił Enzo Maresca, a zaledwie cztery miesiące później ze stanowiska trenera zwolniony został jego następca Liam Rosenior.

Od 17 maja br. stery w Chelsea przejął Xabi Alonso. Były trener Bayeru Leverkusen oraz Realu Madryt ma swój ściśle określony plan na drużynę. Ten zakłada m.in. transfery doświadczonych piłkarzy, bowiem w dwóch ostatnich sezonach Premier League ekipa "The Blues" była najmłodsza w rozgrywkach.

Do zespołu z niebieskiej części stolicy Anglii za rekordowe 117 mln funtów dołączył 24-letni pomocnik Morgan Rogers z Aston Villi, 21-letni boczny obrońca Marco Palestra z Atalanty, a także 19-letni skrzydłowy Geovany Quenda (dotąd Sporting Lizbona) oraz 23-letni napastnik Emmanuel Emegha z partnerskiego RC Strasbourg.

Pozostałe transfery będą dotyczyły przede wszystkim znacznie starszych zawodników. Xabi Alonso chciałby ściągnąć 34-letniego Granita Xhakę z Sunderlandu, dziennikarz Fabrizio Romano zaś informuje o dwóch kolejnych doświadczonych piłkarzach, którzy za moment dołączą do Chelsea.

"Danny Welbeck do Chelsea, here we go! Umowa z Brightonem dla angielskiego napastnika jest już gotowa. Welbeck uzgodnił warunki kontraktu z Chelsea do 2028 roku, teraz badania lekarskie; Brighton zatwierdził decyzję po formalnej prośbie Danny'ego. Jordan Henderson: wkrótce" - poinformował na portalu X.

Po towarzyskim spotkaniu z Western Sydney Wanderers w sprawie transferów doświadczonych Welbecka i Hendersona głos zabrał Xabi Alonso.

- Każdy musi się uczyć. Każdy. Nie ma znaczenia, czy jesteś młody, czy bardziej doświadczony, tak po prostu wygląda ten sport. To także jakość, której potrzebujesz. Możesz być szybki, możesz dobrze dryblować, ale musisz też mieć inteligencję boiskową, by podejmować odpowiednie decyzje. We wszystkim musimy działać szybko, ponieważ rozgrywki ruszają już za niecały miesiąc i chcemy być na nie gotowi. Chcemy mieć kompletną kadrę i stworzyć dobry zespół. W tym celu mamy swój pomysł, mamy plan i zobaczmy, jak go zrealizujemy do startu Premier League - przyznał hiszpański szkoleniowiec.