Manchester City wycenił MVP mundialu. Nie tego chciał Florentino Perez

Kapitan reprezentacji mistrzów świata i Europy, najlepszy zawodnik zarówno tegorocznego mundialu, jak i Euro 2024, laureat Złotej Piłki sprzed dwóch lat. Rodri jest na piłkarskim szczycie i nie może dziwić, że stał się jednym z najbardziej łakomych kąsków na transferowym rynku. Tym bardziej, że kontrakt Hiszpana z Manchesterem City wygasa już za 11 miesięcy.

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Obenie obowiązującą umowę defensywny pomocnik podpisał cztery lata temu i nie jest on zainteresowany jej przedłużeniem. - Rodri chce trafić do Realu Madryt. Chce mieszkać w Madrycie, myśli o swojej przyszłości w tym mieście i czeka, aż klub przedstawi mu ofertę. (...) Mimo świetnego mundialu jego cena nie powinna być absurdalnie wysoka - sugerował tydzień temu hiszpański dziennikarz, Alvarez de Mon.

Manchester City ustalił cenę za Rodriego

I choć dwa dni temu media podawały informację, że przyszłość Rodriego faktycznie wiąże się z występami na Santiago Bernabeu, sprawa nie jest tak prosta. Do wyścigu włączyła się bowiem FC Barcelona, która reaguje na poważną kontuzję Frenkiego de Jonga. Pozyskaniem MVP mundialu interesuje się również zwycięzca Ligi Mistrzów - Paris Saint-Germain.

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Tymczasem "Mundo Deportivo" poinformowało, jaka kwota odstępnego zadowoli władze Manchesteru City. "Według dziennikarza Sergio Valentina rozmowy między City a Realem Madryt jeszcze się nie rozpoczęły. Otoczenie Rodriego uważa, że angielski klub zażąda od Realu 80 milionów euro" - można przeczytać. Tak wysoka kwota za 30-letniego piłkarza, który za kilka miesięcy mógłby podpisać kontrakt z dowolnym klubem, może zaskakiwać.

Nie tego chciał Florentino Perez

Sam Florentino Perez spodziewał się, że za pozyskanie kapitana reprezentacji Hiszpanii będzie musiał zapłacić nie więcej niż 50-60 milionów euro. Zdaniem "Mundo Deportivo", to właśnie od tej kwoty wystartować mają negocjacje między klubami. Nie wiadomo, czy taka zaporowa kwota odstraszy pozostałych zainteresowanych - Barcelonę oraz PSG.

Dla Rodriego transfer do Realu Madryt byłby powrotem do rodzinnego miasta. 30-latek urodził się w hiszpańskiej stolicy, a przez sześć lat szkolił się w akademii Atletico. W sezonie 2018/19 występował też w pierwszej drużynie tego klubu, przechodząc później za 70 mln euro do Manchesteru City.