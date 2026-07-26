120 milionów euro na stole. Jest oferta, to byłby hit

Przyszłość 23-letniego skrzydłowego od kilku tygodni pozostaje jednym z najgorętszych tematów piłkarskich we Francji. Jak zgodnie informują "L'Equipe" oraz "RMC Sport", Barcola nie zamierza przedłużać kontraktu z Paris Saint-Germain. Jego obecna umowa obowiązuje jeszcze do 30 czerwca 2028 roku.

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Barcola chciałby trafić do Liverpoolu

Według tych doniesień mistrzowie Francji już trzy miesiące temu przedstawili zawodnikowi propozycję nowego kontraktu. Piłkarz odrzucił jednak ofertę, a kolejne rozmowy nie przyniosły przełomu. Wszystko wskazuje na to, że negocjacje zostały wstrzymane, a PSG musi liczyć się z możliwością sprzedaży jednej ze swoich największych gwiazd.

Sytuację uważnie monitoruje kilka europejskich potęg, ale najbliżej pozyskania Francuza ma być Liverpool. Portal "Indykaila News" twierdzi na platformie X, że angielski klub złożył już oficjalną ofertę opiewającą na 105 milionów euro, do której mają zostać doliczone bonusy. Łączna wartość transakcji może wynieść nawet 120 milionów euro.

Optymistyczne informacje dla kibiców Liverpoolu przekazał również Fabrizio Romano. Według włoskiego dziennikarza Barcola jest otwarty na przenosiny na Anfield.

Mnóstwo pieniędzy za transfery skrzydłowych

Jeśli oba kluby osiągną porozumienie, może dojść do jednego z największych transferów tego lata. Byłby to ruch porównywalny do tego, co chce zrobić Real Madryt. "Królewscy" są blisko ściągnięcia Yana Diomande za 120 mln euro.

Podczas ostatnich mistrzostw świata Barcola wystąpił we wszystkich ośmiu meczach, zdobył trzy bramki i zaliczył jedną asystę. "Trójkolorowi" zakończyli turniej na czwartym miejscu, przegrywając z Anglią 4:6 w spotkaniu o brązowy medal.