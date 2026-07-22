Chelsea potwierdziła transferowy hit! Piąty najdroższy piłkarz w historii

Kibice Chelsea nie będą dobrze wspominać minionego sezonu. "The Blues" okazali się kompletnym rozczarowaniem, kończąc rozgrywki Premier League na dopiero 10. miejscu. W kolejnym sezonie wszyscy w Londynie oczekują diametralnej zmiany.

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Oficjalnie: Chelsea bije rekord transferowy. Do zespołu dołącza reprezentant Anglii

Morgan Rogers w ostatnich dniach cieszył się z reprezentacją Anglii ze zdobycia pierwszego od 60 lat medalu mistrzostw świata. "Synowie Albionu" w kosmicznym meczu o trzecie miejsce pokonali 6:4 Francję. Anglik zdecydował się na zmianę barw klubowych, jego transfer oficjalnie potwierdziła Chelsea.

- Kontrakt z "The Blues" podpisany - pisze oficjalny profil klubu na portalu X.

"The Blues" zapłacili Aston Villi aż 117 mln funtów, pomocnik stanie się w ten sposób najdroższym zawodnikiem w historii londyńskiego klubu, bijąc dotychczasowy rekord Enzo Fernandeza. Umowa Anglika ma obowiązywać przez sześć lat, kontrakt zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

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Rogers jednym z najdroższych piłkarzy w historii futbolu

Rogers dołącza do grona najdroższych piłkarzy w historii futbolu. W Premier League więcej zapłacono tylko za Alexandra Ishaka, którego Liverpool sprowadził przed rokiem z Newcastle za 125 mln funtów. W całej historii na trzecim miejscu znajduje się Ousmane Dembele, którego 8 lat temu kupiła Barcelona. Miejsce drugie i pierwsze to wciąż dwa wielkie hity PSG. Na szczycie znajduje się Neymar, który wyprzedza Kyliana Mbappe.

Najdrożsi piłkarze w historii futbolu (w mln euro)

Neymar - PSG, 222 mln euro Kylian Mbappe - PSG, 180 mln euro Ousmane Dembele - Barcelona, 148 mln euro Alexander Ishak - Liverpool, 145 mln euro Morgan Rogers - Chelsea, 137,30 mln euro

Rogers grał w Aston Villi od połowy sezonu 2023/2024. W minionych rozgrywkach wystąpił w 55 spotkaniach, zdobył 14 bramek, do których dorzucił 12 asyst.