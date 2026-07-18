Wyścig gigantów rozstrzygnięty! Transfer za ponad 100 milionów euro

Powszechnie wiadomo, że w żadnej lidze nie ma tak potężnych pieniędzy, jak w Premier League, ale to, co tego lata wyprawiają tamtejsze kluby i tak robi ogromne wrażenie. Niedawno Manchester City zagwarantował sobie sprowadzenie środkowego pomocnika Elliota Andersona za 115 milionów funtów z Nottingham Forest. Uczynił go tym samym najdroższym angielskim piłkarzem w historii. Wygląda jednak na to, że Anderson nawet nie zdąży oficjalnie podpisać umowy z "The Citizens", a już zostanie zdetronizowany.

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Potężny transfer Chelsea! Biją dwa rekordy

Absolutną transferową bombę zamierza odpalić bowiem Chelsea. Jak donosi David Ornstein z "The Athletic", londyński klub osiągnął już ustne porozumienie ws. transferu Morgana Rogersa z Aston Villi. Zarówno z klubem, jak i z samym piłkarzem. "The Blues" mają za niego zapłacić aż 117 mln funtów, czyli około 137 mln euro. Pobiją więc rekord City i Andersona, a przy okazji swój własny, bo jak dotąd ich najdroższym nabytkiem był Moises Caicedo, za którego Brighton dostało 115 mln funtów.

Arsenal musi obejść się smakiem

Kolegą z zespołu Matty'ego Casha interesować się miał także Arsenal, ale "Kanonierzy" nie byli aż tak skorzy od razu spełnić oczekiwania finansowe Aston Villi. Właśnie to wykorzystała Chelsea, która nie miała podobnych dylematów. Poza tym sam 23-latek miał preferować transfer do "The Blues". Co prawda, oni nie będą w przyszłym sezonie grać w europejskich pucharach, ale jak informuje Fabrizio Romano, kluczową rolę pełnił tu trener Xabi Alonso. To on miał osobiście rozmawiać z piłkarzem i przekonać go do swojej wizji.

Jeśli nic się na ostatniej prostej nie wysypie, Rogers podpisze z Chelsea aż sześcioletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Na razie jednak musi wrócić z mundialu. Reprezentację Anglii czeka jeszcze mecz o 3. miejsce z Francją w sobotę 18 lipca o 23:00 czasu polskiego. Rogers zagrał w sześciu z siedmiu dotychczasowych spotkań drużyny Thomasa Tuchela na tym turnieju, dwukrotnie w wyjściowej jedenastce. Na koncie ma jedną asystę z półfinału z Argentyną (1:2).