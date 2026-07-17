Liverpool dopiął swego, dogadali się. "To chyba mój najważniejszy dzień"

W 2023 roku Dominik Szoboszlai został nowym zawodnikiem Liverpoolu. Węgier kosztował 70 milionów euro, co wówczas było rekordem transferowym RB Lipsk. Do tej pory rozegrał dla Liverpoolu 147 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając 28 bramek i dokładając do tego 27 asyst. Ubiegły sezon nie był udany dla Liverpoolu - klub zajął dopiero piąte miejsce, a po jego zakończeniu zwolniono Arnego Slota. Jednak pomocnik był jedną z wyróżniających się postaci - strzelił 13 goli i zanotował 12 asyst.

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Liverpool zdecydował co z Szoboszlaiem

Węgier miał kontrakt z The Reds ważny do 2028 roku. Jednak przed startem sezonu 2026/27 klub podjął decyzję dotyczącą jego przyszłości. "Dominik Szoboszlai podpisał nowy, długoterminowy kontrakt z klubem" - czytamy w komunikacie klubu.

Jak relacjonuje serwis BBC, "węgierski reprezentant, któremu pozostały dwa lata obowiązywania poprzedniej umowy, po miesiącach negocjacji między jego obozem a dyrektorem sportowym Liverpoolu, Richardem Hughesem, rozwiał spekulacje na temat swojej przyszłości" - czytamy.

Nowa umowa ma obowiązywać do 2031 roku. - To chyba mój najważniejszy dzień - powiedział zawodnik w wywiadzie dla oficjalnej strony klubu.

- Było kilka ważnych momentów przed tym – prawdopodobnie ten, kiedy podpisałem kontrakt z Liverpoolem i oczywiście narodziny mojego dziecka. Ale w mojej karierze piłkarskiej mogę powiedzieć, że ten dzień plasuje się w pierwszej trójce - podkreślił.

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- Jestem bardzo szczęśliwy. Nie mogę się doczekać, żeby grać dalej, i to jeszcze wiele razy. Po prostu cieszę się, że tu jestem, jak już wielokrotnie powtarzałem - zakończył.

Media: Szoboszlai jest kandydatem do zostania wicekapitanem

W swoim pierwszym sezonie Szoboszlai wygrał Carabao Cup, a w sezonie 2024/25 wygrał Premier League.

Dziennikarze BBC przypominają, że po odejściu Andy'ego Robertsona z Anfield tego lata, Liverpool musi mianować nowego wicekapitana. Teraz, gdy jego przyszłość jest już przesądzona, Szoboszlai będzie kandydatem do objęcia tej funkcji. Z kolei Mohamed Salah określił go "jednym z najlepszych piłkarzy na świecie".

Szoboszlai od wtorku trenuje z drużyną, która w przyszłym tygodniu uda się na przedsezonowe tournee do USA.