Wielka gwiazda wyjechała do Chin. Ujawnił prawdę ws. zarobków

Oscar nieco ponad dekadę temu uchodził za wschodzącą gwiazdę brazylijskiego futbolu. W 2012 r. za 32 mln euro dołączył do Chelsea z rodzimego Internacionalu Porto Alegre. Wraz z ekipą ze Stamford Bridge sięgnął po dwa tytuły mistrza Anglii i Ligę Europy. Rozegrał także 48 meczów w reprezentacji Brazylii, z którą zajął czwarte miejsce na mundialu w 2014 r. Legendą piłki jednak nie został, na co wpływ miała szokująca decyzja, jaką podjął w 2017 r.

REKLAMA

Zobacz wideo

To dlatego Oscar wyjechał do Chin. "Kiedy zobaczyłem pensję, nie mogłem spać przez dwa dni"

Wtedy to ofensywny pomocnik dał się namówić na bardzo nieoczywisty transfer. Trafił do ligi chińskiej, a konkretnie do Szanghaj SIPG. Chińczycy mocno inwestowali wówczas w futbol i oferowali gwiazdom wręcz gigantyczne pensje. Według doniesień medialnych Oscar miał zarabiać wtedy ok. około 20 mln funtów za sezon, a spędził w Chinach w sumie aż 7,5 roku. Pojawiły się więc plotki, że w trakcie całego pobytu zgarnął aż 150 mln funtów. Ale czy rzeczywiście tak było?

W końcu wątpliwości rozwiał sam zainteresowany. Zapytał go o to jego były klubowy kolega z Chelsea John Obi Mikel w swoim podcaście "Obi One". - To jest kłamstwo - stwierdził Oscar, choć nie ukrywał, że jego zarobki faktycznie były duże. - Kiedy dostałem ofertę z Chin i zobaczyłem pensję, nie mogłem spać przez dwa dni. Moja żona powiedziała: "Grając dla Chelsea, możesz nawet jutro złamać nogę". Jesteśmy z Brazylii, mamy dużą rodzinę, więc się zgodziłem - wyjaśnił.

Zobacz też: Media: Marciniak faworytem do poprowadzenia finału! Jest jeden warunek

Zarabiał grube miliony. Oto co wyznał ws. pieniędzy. "Ani razu ich nie tknąłem"

Przy okazji podzielił się dość zaskakującym wyznaniem. - Całą swoją pensję odkładałem na osobne konto i ani razu jej nie tknąłem. Moja rodzina i ja żyliśmy z premii meczowych, bo były już ogromne. W Chinach było to normalne - ujawnił.

Po powrocie z Chin kariera Oscara nie potrwała długo. W 2025 r. dołączył do brazylijskiego FC Sao Paulo, a w kwietniu tego roku na dobre rozstał się z futbolem. Na piłkarską emeryturę przeszedł w wieku zaledwie 34 lat.