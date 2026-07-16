Wielka gwiazda wyjechała do Chin. Ujawnił prawdę ws. zarobków

Oscar nieco ponad dekadę temu uchodził za wschodzącą gwiazdę brazylijskiego futbolu. W 2012 r. za 32 mln euro dołączył do Chelsea z rodzimego Internacionalu Porto Alegre. Wraz z ekipą ze Stamford Bridge sięgnął po dwa tytuły mistrza Anglii i Ligę Europy. Rozegrał także 48 meczów w reprezentacji Brazylii, z którą zajął czwarte miejsce na mundialu w 2014 r. Legendą piłki jednak nie został, na co wpływ miała szokująca decyzja, jaką podjął w 2017 r.
Wtedy to ofensywny pomocnik dał się namówić na bardzo nieoczywisty transfer. Trafił do ligi chińskiej, a konkretnie do Szanghaj SIPG. Chińczycy mocno inwestowali wówczas w futbol i oferowali gwiazdom wręcz gigantyczne pensje. Według doniesień medialnych Oscar miał zarabiać wtedy ok. około 20 mln funtów za sezon, a spędził w Chinach w sumie aż 7,5 roku. Pojawiły się więc plotki, że w trakcie całego pobytu zgarnął aż 150 mln funtów. Ale czy rzeczywiście tak było?
W końcu wątpliwości rozwiał sam zainteresowany. Zapytał go o to jego były klubowy kolega z Chelsea John Obi Mikel w swoim podcaście "Obi One". - To jest kłamstwo - stwierdził Oscar, choć nie ukrywał, że jego zarobki faktycznie były duże. - Kiedy dostałem ofertę z Chin i zobaczyłem pensję, nie mogłem spać przez dwa dni. Moja żona powiedziała: "Grając dla Chelsea, możesz nawet jutro złamać nogę". Jesteśmy z Brazylii, mamy dużą rodzinę, więc się zgodziłem - wyjaśnił.
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Przy okazji podzielił się dość zaskakującym wyznaniem. - Całą swoją pensję odkładałem na osobne konto i ani razu jej nie tknąłem. Moja rodzina i ja żyliśmy z premii meczowych, bo były już ogromne. W Chinach było to normalne - ujawnił.
Po powrocie z Chin kariera Oscara nie potrwała długo. W 2025 r. dołączył do brazylijskiego FC Sao Paulo, a w kwietniu tego roku na dobre rozstał się z futbolem. Na piłkarską emeryturę przeszedł w wieku zaledwie 34 lat.