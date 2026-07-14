Gwiazda mundialu przechodzi do Manchesteru United. To już oficjalne

O przenosinach Youriego Tielemansa głośno było już od jakiegoś czasu. Informował o nich m.in. dziennikarz "The Athletic" David Ornstein. Jak twierdził, Manchester United zamierza skorzystać z klauzuli wykupu wynoszącej 35 mln funtów i sprowadzić go do siebie z Aston Villi. We wtorek wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.

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Youri Tielemans podpisał kontrakt z Manchesterem United. "Niesamowite uczucie"

Tielemans oficjalnie dołączył do klubu z Old Trafford, o czym poinformowano w mediach społecznościowych. - Jest tutaj. Witamy w rodzinie United, Youri - przekazał profil Manchesteru United.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej United, 29-latek podpisał kontrakt do końca czerwca 2031 r. - Trudno opisać, jak bardzo jestem dumny z dołączenia do Manchesteru United. Podpisanie kontraktu z tak wyjątkowym klubem jest niesamowitym uczuciem, to kulminacja lat poświęcenia, odkąd po raz pierwszy zakochałem się w piłce nożnej - mówił sam Tielemans w rozmowie z klubowymi mediami.

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Byłego już zawodnika pożegnała również Aston Villa. - Popularny i szanowany członek szatni, wszyscy w Aston Villi pragną podziękować Youriemu za jego służbę dla klubu i życzyć mu wszystkiego najlepszego w dalszej karierze - mogliśmy przeczytać.

W ekipie z Birmingham Belg spędził w sumie trzy lata. W tym czasie rozegrał 134 mecze we wszystkich rozgrywkach i strzelił dziesięć goli. W minionym sezonie wywalczył z nią puchar Ligi Europy. W finale z Freiburgiem (3:0) zdobył nawet jedną z bramek.

Ostatnio Youriego Tielemansa mogliśmy oglądać za to na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Wraz z reprezentacją Belgii dotarł aż do ćwierćfinału. Wystąpił we wszystkich meczach swojej ekipy poza tym ostatnim - z Hiszpanią (wyeliminowała go wówczas kontuzja). Podczas turnieju pełnił również funkcję kapitana. W pamięci kibiców pozostanie szczególnie jego gra przeciwko Senegalowi w 1/16 finału. Strzelił wówczas dwa gole, w tym tego decydującego na 3:2 w 5. minucie doliczonego czasu dogrywki.