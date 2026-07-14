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Fortuna za byłego gracza Ekstraklasy. Oficjalnie ogłoszono transfer

Luka Vusković oficjalnie zmienił klub. Jeden z największych talentów chorwackiej piłki został nowym zawodnikiem Brighton, które według informacji "The Athletic" zapłaci za 19-letniego stopera 46 milionów funtów. Kolejne cztery miliony mogą trafić do poprzedniego klubu w formie bonusów, a Tottenham zapewnił sobie również 20 procent od kwoty ewentualnego następnego transferu.
Luka Vusković (po prawej)
Fot. REUTERS/Hannah Mckay

Karierę Luki Vuskovicia z uwagą śledzą polscy kibice. W 2024 roku Tottenham wykupił go z Hajduka Split, jednak ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące wieku piłkarz nie mógł od razu przenieść się do Anglii. W efekcie został wypożyczony do Radomiaka Radom, gdzie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce poza Chorwacją. Później zbierał doświadczenie również w belgijskim KVC Westerlo i niemieckim Hamburgerze SV

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Vusković z nowym etapem. "Miał fantastyczny początek kariery"

Mimo że 19-latek formalnie był zawodnikiem Tottenhamu, ostatecznie nie doczekał się debiutu w pierwszym zespole londyńskiego klubu. Zamiast tego będzie kontynuował karierę w barwach Brighton. Kwota transferu w wysokości 50 milionów funtów, wliczając w to bonusy, robi duże wrażenie. 

Vusković ma już na koncie sześć występów w reprezentacji Chorwacji. Latem znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata i przeszedł do historii jako najmłodszy piłkarz, który reprezentował Chorwację na mundialu.

Jeszcze kilka miesięcy temu media łączyły utalentowanego defensora z FC Barceloną. Ostatecznie jego przyszłość związała się z Premier League, gdzie będzie miał okazję rozwijać się pod okiem trenera Fabiana Huerzelera.

- Luka miał fantastyczny początek kariery, uważnie go śledziliśmy. W zeszłym sezonie pokazał, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. Chcemy mu pomóc w kontynuowaniu tego w naszym środowisku - powiedział szkoleniowiec Brighton, cytowany przez klubowe media.

- Wciąż jest to młody chłopak, który będzie potrzebował czasu, aby przystosować się do wymagań Brighton i Premier League. Jesteśmy jednak przekonani, że poradzi sobie z tym bez problemu - dodał Huerzeler.

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W poprzednim sezonie Premier League Brighton uplasowało się na ósmej pozycji. Jeśli Vusković dobrze wkomponuje się w ten zespół, to później transfer do któregoś z europejskich gigantów powinien być kwestią czasu.

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