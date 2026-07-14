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Manchester City rusza po rewelację mundialu! Na stole ponad 100 mln euro

Mistrzostwa świata to idealne okno wystawowe dla wielu piłkarzy. W barwach reprezentacji Maroka błyszczał nastoletni, Ayyoub Bouaddi. Po wielki talent ruszył Manchester City. Dziennikarz "The Athletic", David Ornstein zdradził, ile prawdopodobnie będą musieli zapłacić Anglicy.
mundial 2026, mecz Francja - Maroko
IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford

Wielkie piłkarskie turnieje zawsze kreują nowe gwiazdy futbolu. Tak było również podczas trwającego mundialu. Wielkie wrażenie wywarł m.in. Ayyoub Bouaddi. Nastoletni Marokańczyk reprezentuje obecnie barwy Lille, ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo zmieni pracodawcę i trafi do jednej z europejskich potęg.  

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Manchester City rusza po Bouaddiego 

David Ornstein z "The Athletic" przekazał w mediach społecznościowych, że faworytem do sprowadzenia Bouaddiego wydaje się być Manchester City. Większość zespołów chciałaby od razu wypożyczyć nastolatka do Lille, "The Citizens" planują natomiast od razu włączyć utalentowanego zawodnika do swojego składu. 

"Man City naciska na pozyskanie Ayyouba Bouaddiego z Lille. Jest wielu chętnych na pozyskanie 18-latka. (#PSG nie ma szans na wygraną), inne zespoły preferują roczne wypożyczenie do #LOSC, #MCFC chciałby włączyć zawodnika do zespołu teraz. Cena ~100 mln euro + wkrótce reprezentant Maroka ma podjąć decyzję" - pisze na portalu X David Ornstein. 

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Bouaddi stałby się jednym z najdroższych piłkarzy w historii City 

Manchester City za transfer musiałby zapłacić około 100 mln euro. Najwięcej "The Citizens" wydali tego lata, ponad 135 mln euro zapłacili za zawodnika Nottingham Forest, Elliota Andersona. W przeszłości ponad 100 mln kosztował również Jack Grealish. Marokańczyk jeśli przejdzie do angielskiego zespołu, to znajdzie się na trzecim miejscu, przed pozyskanym za 90 mln euro Josko Gvardiolem. 

Bouaddi w trakcie tegorocznych mistrzostw świata zagrał w pięciu spotkaniach. Jego zespół pożegnał się z turniejem po porażce z reprezentacją Francji w ćwierćfinale turnieju. 

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