W dniu, w którym Anglia ma szansę awansować do półfinału mistrzostw świata, angielski futbol pogrążył się w żałobie. Odszedł człowiek, który przyczynił się do potęgi Chelsea, ratując ją przed bankructwem w latach 80. ubiegłego wieku.

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Ważna postać dla Chelsea nie żyje. Miał 91 lat

"Były właściciel Chelsea, Ken Bates, zmarł w wieku 94 lat. W 1992 roku odegrał kluczową rolę w tworzeniu Premier League, zanim w 2003 roku sprzedał klub Romanowi Abramowiczowi, co odmieniło Blues i krajobraz finansowy angielskiego futbolu" - poinformował Rob Harris, dziennikarz Sky Sports na swoim profilu na portalu X.

Bates objął władzę w Chelsea w 1982 roku, a przejęcie przez niego klubu zakończyła rządy rodziny Mears. Co ciekawe klub nabył za symbolicznego funta. Wyciągnął klub z trudnej sytuacji finansowej, a w latach 90. ubiegłego wieku wprowadził go - po raz pierwszy - na szczyt. Wówczas w Londynie grały takie sławy jak Gianfranco Zola, Dennis Wise, Marcel Desailly i Dan Petrescu. To za jego kadencji Chelsea po raz pierwszy grała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Bates w 2003 roku sprzedał klub rosyjskiemu oligarsze - Romanowi Abramowiczowi, który przez blisko dwie kolejne dekady zarządzał Chelsea i wprowadził ją na wyższy poziom. Ken Bates działał później jako właściciel Leeds United.

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Kena Batesa, byłego właściciela i prezesa Chelsea Football Club. Klub składa najszczersze kondolencje żonie Kena, Suzannah, jego rodzinie i przyjaciołom" - taki komunikat wystosowała Chelsea. Pewne jest, że pamięć o Batesie na Stamford Bridge nie zginie.