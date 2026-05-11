Sędzia podarował Arsenalowi tytuł? Anglia podzielona. "Dlaczego?"

Arsenal pokonał ekipę West Hamu United 1:0 i jest na najlepszej drodze po tytuł mistrza Anglii. Na dwie kolejki przed końcem sezonu ma pięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City (które rozegrało jeden mecz mniej). Wynik niedzielnego spotkania jest jednak mocno kwestionowany. Wszystko przez sytuację z doliczonego czasu, która mogła dać West Hamowi remis.

Ta decyzja może zdecydować o tytule dla Arsenalu. Media: West Ham zażąda wyjaśnień

W 95. minucie gry gola na 1:1 strzelił Callum Wilson. Wydawało się więc, że nastąpi podział punktów i Arsenal w końcówce sezonu będzie miał spore kłopoty. Wtedy jednak do akcji wkroczył sędzia Chris Kavanagh. Arbiter przez pięć minut analizował całą sytuację na monitorze VAR. W końcu uznał, że zanim Wilson oddał strzał, bramkarza Arsenalu - Davida Rayę - sfaulował Pablo. Tym samym gol został anulowany, Arsenal wygrał 1:0, a w Anglii rozpętała się prawdziwa burza.

Jak podało BBC, West Ham zamierza skontaktować się z Professional Game Match Officials (PGMO, organizacją odpowiedzialną za sędziowanie w Anglii - red.) i zażądać wyjaśnień. Drużyna kompletnie nie zgadza się z decyzją arbitra i czuje się pokrzywdzona. - Jeśli patrzysz na ekran przez pięć minut, to zawsze coś znajdziesz. Wystarczy, że będziesz się wystarczająco długo szukał. Czy uważam, że to słuszna decyzja? Nie - powiedział zaraz po meczu kapitan West Hamu, Jarrod Bowen.

Eksperci podzieleni ws. nieuznanej bramki West Hamu. "Naprawdę wkurza mnie to"

Opinię podziela zresztą spora część komentatorów. - Dzisiejsza decyzja jest po prostu błędna pod wieloma względami. Naprawdę wkurza mnie to, że Arsenal nigdy nie byłby na szczycie tabeli, gdyby gwizdano takie faule. Oni sami strzelili już tyle goli, blokując, przytrzymując bramkarza i wyciągając najróżniejsze rzeczy, a mamy teraz to… - oburzał się na antenie Viaplay duński bramkarz, Peter Schmeichel. - Sędzia VAR potrzebował pięciu minut. Odtwarzał jedną powtórkę w kółko. Już samo to budzi tak wiele wątpliwości co do tej decyzji. To nie może być rzut wolny, to po prostu niemożliwe - dodał.

Tego samego zdania jest były golkiper Newcastle, Shay Given. - To, co mnie drażni, to fakt, że w tym sezonie wielokrotnie widzieliśmy, jak bramkarze i obrońcy byli blokowani, a bramka mimo to była uznawana. Wszyscy są sfrustrowani brakiem konsekwencji sędziów. Dlaczego niektóre bramki uznawano, a ta została anulowana? Stawka jest tak samo wysoka zarówno na dole tabeli, jak i na samej górze - mówił w programie "Match of the Day".

Nie brakuje jednak i takich głosów, że to sędzia miał rację. - To jest ewidentny faul. Myślę, że wyraźnie widać, jak ręką dotyka mu twarz, co utrudnia dotarcie do piłki. Myślę więc, że to słuszna decyzja. To jedyny raz, kiedy uważam, że VAR wykonał naprawdę dobrą robotę w tak ważnym meczu - stwierdził swoim podcaście były napastnik Manchesteru United, Wayne Rooney. - To jest faul. Widać dwóch zawodników faulujących bramkarza. W tym sezonie było tak wiele podobnych sytuacji, to był tak szeroko komentowany temat, ale było wiele niespójności - skometował były bramkarz West Ham, Rob Green, w BBC Radio 5 Live.