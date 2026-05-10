Arsenal stracił gola w 95. minucie. A potem VAR wszedł do akcji

Walka o mistrzostwo Anglii jest już na ostatniej prostej. Arsenal i Manchester City - to dwójka pretendentów do tytułu. Bliżej celu są prowadzący w tabeli "Kanonierzy", którzy w niedzielę 10 maja mierzyli się z innym z londyńskich klubów, West Hamem United. "Młoty" walczą o ligowy byt, zatem nikt nie spodziewał się, że odpuszczą liderom Premier League.

Arsenal przeważał, lecz niewiele z tego wynikało

Zgodnie z oczekiwaniami jako pierwsi zaatakowali podopieczni Mikela Artety. W 5. minucie przed dobrą okazją do zdobycia bramki stanął Bukayo Saka, lecz kapitan Arsenalu nie był w stanie pokonać Madsa Hermansena. Optyczna przewaga "Kanonierów" rosła, co potwierdziła sytuacja z 9. minuty gry. Do wrzutki Declana Rice'a z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył Leandro Trossard, ale piłkę na poprzeczkę zbił golkiper West Hamu. Belg wprawdzie miał okazję do dobitki, ale trafił w słupek.

Kolejnym z chętnych na pokonanie Hermansena był Riccardo Calafiori, który jednak chybił po uderzeniu lewą nogą z krawędzi pola karnego. Gospodarze pierwszą próbę oddali dopiero w 36. minucie, ale strzał Crysencio Summerville'a pozostawiał wiele do życzenia. Przed przerwą głową uderzał jeszcze Taty Castellanos, lecz nie zaskoczył Davida Rayi. Do szatni obie ekipy schodziły z bezbramkowym remisem, co dużo bardziej satysfakcjonowało piłkarzy "Młotów". Arteta z kolei miał problem, gdyż z powodu kontuzji murawę w 28. minucie opuścić musiał Ben White.

Piłka meczowa dla West Hamu. 78. minuta była punktem zwrotnym

Po zmianie stron zawodnicy z Emirates Stadium nadziali się na stratę, co poskutkowało strzałem Jarroda Bowena. Anglik jednak trafił prosto w Rayę. Arsenal był bezbarwny i bezradny wobec nieźle usposobionej defensywy West Hamu. Podopieczni Nuno Espirito Santo wprawdzie wielokrotnie przerywali akcje rywali faulami, ale przede wszystkim byli w tym do bólu skuteczni. A to frustrowało Artetę, który w 67. minucie postanowił zastosować "wędkę" na Martinie Zubimendim i wpuścić w jego miejsce Kaia Havertza. Na boisku zameldował się także kapitan "Kanonierów" Martin Odegaard.

To nie zmieniło zbyt wiele w poczynaniach gości. Brakowało strzałów, a pojedyncze próby Gabriela czy Viktora Gyokeresa kończyły się poza światłem bramki. Na kwadrans przed końcem wręcz można było powiedzieć, że to gospodarze przejęli kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi.

W 78. minucie przed doskonałą sytuacją do zdobycia bramki stanął Mateus Fernandes. Portugalczyk wpadł w pole karne po podaniu od Pablo Felipe, ale z odległości czterech metrów wpakował piłkę wprost w interweniującego Rayę.

Z piekła do nieba i na odwrót. Najpierw gol, a potem oczekiwanie na werdykt VAR-u

Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić - to stare piłkarskie porzekadło znalazło swoje potwierdzenie w 83. minucie spotkania. Piłkę w pole karne podholował Odegaard, po czym wystawił ją do Trossarda. Belgijski skrzydłowy bez zastanowienia oddał strzał, który odbił się od Tomasa Soucka i zmylił Hermansena. W szeregach "Kanonierów" zapanowała radość, a każdemu z kibiców Arsenalu spadł ogromny kamień z serca.

Gospodarze walczyli do samego końca. W doliczonym czasie gry Gabriel wybił lecący w światło bramki strzał Calluma Wilsona na rzut rożny. W pole karne Arsenalu powędrował nawet Hermansen. Po dośrodkowaniu pusty przelot zaliczył naciskany przez kilku rywali Raya, futbolówka spadła pod nogi Wilsona, a ten wpakował ją do bramki. Sędziowie nie byli jednak pewni, czy nie doszło do faulu Pablo Felipe na hiszpańskim golkiperze, więc przez kilka minut analizowano całą sytuację na wozie VAR. Ostatecznie gol nie został uznany, a wynik nie uległ już zmianie.

W ligowej tabeli Arsenal wciąż zajmuje pierwszą lokatę i utrzymuje przewagę pięciu punktów nad Manchesterem City. "Obywatele" jednak mają do rozegrania jeszcze jeden mecz zaległy. West Ham z kolei traci jedno oczko do bezpiecznej strefy i będzie liczyć na wpadkę Tottenhamu w starciu z pewnym utrzymania Leeds United.

West Ham United 0:1 Arsenal (83' Trossard)

West Ham: Hermansen - Todibo, Mavropanos, Disasi (85. Wilson) - Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf - Bowen, Summerville - Castellanos (67. Felipe)

Hermansen - Todibo, Mavropanos, Disasi (85. Wilson) - Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf - Bowen, Summerville - Castellanos (67. Felipe) Arsenal: Raya - White (28. Zubimendi (68. Havertz)), Saliba, Gabriel, Calafiori (46. Mosquera) - Rice, Lewis-Skelly - Saka (80. Madueke), Eze (67. Odegaard), Trossard - Gyokeres

Raya - White (28. Zubimendi (68. Havertz)), Saliba, Gabriel, Calafiori (46. Mosquera) - Rice, Lewis-Skelly - Saka (80. Madueke), Eze (67. Odegaard), Trossard - Gyokeres Żółte kartki: Summerville, Castellanos, Todibo (West Ham) - Saka, Mosquera, Saliba, Trossard (Arsenal)

Summerville, Castellanos, Todibo (West Ham) - Saka, Mosquera, Saliba, Trossard (Arsenal) Sędzia: Chris Kavanagh

