Gigant w potężnym kryzysie. "Wyglądają teraz jak rozbity klub piłkarski"

Chelsea notuje ostatnio dramatyczną serię. Nie licząc zwycięstw w Pucharze FA z Leeds, Port Vale i Vrexham, ostatni mecz The Blues wygrali 4 marca z Aston Villą. Od tamtej pory polegli z PSG w Lidze Mistrzów, w lidze z Newcastle, Evertonem, Manchesterem City, Manchesterem United i Brighton. W poniedziałek, 4 maja The Blues rozgrywali ligowy mecz przeciwko Nottingham Forest, który znajduje się w dolnej części tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz uratował karierę Koseckiego? "Będę mu za to na zawsze wdzięczny"

Legenda Liverpoolu reaguje na dramatyczny sezon Chelsea. "W pewnym sensie, to dobrze"

"Ci, którzy liczyli, że Chelsea się przełamie, musieli być zawiedzeni. Już po 15 minutach Nottingham prowadziło 2:0!" - relacjonował Dawid Franek na łamach Sport.pl. Chelsea przegrywała już od drugiej minuty po trafieniu Taiwo Awoniyi, a w 15. minucie prowadzenie podwyższył Igor Jesus, który wykorzystał "jedenastkę". W doliczonym czasie gry Chelsea mogła zdobyć kontaktową bramkę, ale Cole Palmer zmarnował rzut karny. Awoniyi dobił rywali, strzelając na 3:0. W doliczonym czasie gry Joao Pedro ustalił wynik tego spotkania na 3:1.

Seria Chelsea jest dramatyczna, nic więc dziwnego, że wokół klubu panuje gęsta atmosfera, a komentatorzy i eksperci grzmią. Teraz głos na temat tego, co się dzieje w klubie, zabrał Jamie Carragher, który skomentował porażkę londyńskiego klubu.

Zdaniem byłej gwiazdy Liverpoolu ten sezon w wykonaniu Chelsea jest "szokujący" i jest dowodem na to, że pieniądze szczęścia nie dają.

Zobacz też: Ależ mecz United z Liverpoolem! Do przerwy było 2:0, a potem padły trzy gole

- To szokujące i pochodzi z samej góry. Dziś na boisku jest pięciu lub sześciu naprawdę świetnych zawodników, którzy zostali pokonani przez drużynę rezerwową Nottingham Forest - zaczął na łamach Sky Sports (cyt. za standard.co.uk).

- Niecałe 12 miesięcy temu rozwalali PSG. Nie ma więzi między zawodnikami a sztabem, między zawodnikami a kibicami. W pewnym sensie to dobrze, bo pokazuje, że pika nożna to nie tylko wydawanie pieniędzy, kupowanie zawodników i ciągłe przeskakiwanie z jednej gry do drugiej. Chodzi o budowanie jedności, a tu nic nie ma. Wyglądają teraz jak rozbity klub piłkarski - zakończył.

Chelsea ten trudny sezon może zwieńczyć trofeum. Niedługo czeka ich mecz finałowy w Pucharze Anglii. Ich rywalem będzie Manchester City, który również pragnie coś wygrać w tym sezonie. By wygrać, piłkarze The Blues muszą wznieść się na wyżyny swoich umiejętności.