Ależ mecz United z Liverpoolem! Do przerwy było 2:0, a potem padły trzy gole

Pięć goli i wielkie emocje. W hicie 35. kolejki Premier League i klasyku całego angielskiego futbolu Manchester United wygrał z Liverpoolem 3:2. Bramkę na wagę zwycięstwa "Czerwonych Diabłów" zdobył wychowanek klubu z Old Trafford - Kobbie Mainoo. Dzięki temu wynikowi piłkarze United zagwarantowali sobie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.
Fot. REUTERS/Chris Radburn

Manchester United od momentu, gdy trenerem zespołu został Michael Carrick, punktuje tak, jak oczekiwaliby tego kibice. W niedzielne popołudnie - w hicie 35. kolejki Premier League - "Czerwone Diabły" zmierzyły się z Liverpoolem. Starcia obu zespołów to od lat największe klasyki angielskiego futbolu.

Manchester United górą w klasyku. Liverpool pokonany

Jesienią na Anfield Road - jeszcze pod wodzą Rubena Amorima - Manchester United wygrał z Liverpoolem (2:1). Gole zdobywali Bryan Mbeumo i Harry Maguire, a dla gospodarzy trafił Cody Gakpo.

W niedzielę 3 maja już od początku spotkania świętować mogli kibice United. W ciągu zaledwie ośmiu minut drużyna Michaela Carricka zdobyła dwa gole. Najpierw, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłka spadła na nogę Matheusa Cunhi. Brazylijczyk na raty pokonał Freddiego Woodmana.

Następnie, po weryfikacji VAR i sytuacji okraszonej kontrowersją, z najbliższej odległości trafił Benjamin Sesko. Kibice Liverpoolu mogli być niezadowoleni z tej decyzji sędziego, bowiem wydawało się, że piłka odbiła się od ręki Słoweńca.

Co jednak najistotniejsze - mogli być niezadowoleni przede wszystkim z gry swoich ulubieńców, którzy na Old Trafford ewidentnie nie dotrzymywali kroku gospodarzom. 

Tuż po zmianie stron gospodarze podarowali gościom gola. Nieodpowiedzialne podanie Amada Diallo, który w przerwie zastąpił Benjamina Seskę, przejął Dominik Szoboszlai, przeprowadził indywidualną akcję i płaskim strzałem pokonał Senne Lammensa.

Kilka minut później belgijski golkiper nie popisał się przy rozegraniu od własnej bramki. Z pomyłki skrzętnie skorzystali goście, a konkretnie Cody Gakpo, który bez problemu trafił do siatki i doprowadził do wyrównania.

Lammens w 68. minucie odkupił winy za wcześniejszą pomyłkę. W kapitalnym stylu obronił nogą strzał jednego z piłkarzy Liverpoolu w podbramkowym zamieszaniu.

Pod drugą bramką w polu karnym bez opieki został pozostawiony Casemiro, ale strzał głową Brazylijczyka wylądował w rękach Woodmana. To, co nie udało się doświadczonemu pomocnikowi, udało się temu mniej doświadczonemu. W 78. minucie do piłki tuż przed polem karnym dopadł Kobbie Mainoo, a jego potężne uderzenie znalazło drogę do siatki. Trybuny Old Trafford eksplodowały z radości.

Dla Anglika był to pierwszy gol w tym sezonie, a na dodatek zdobyty kilka dni po podpisaniu pięcioletniego kontraktu z klubem, którego jest wychowankiem.

Manchester United w najbliższej kolejce zagra ba wyjeździe z Sunderlandem. Spotkanie zaplanowano na sobotę 9 maja na 16:00. Tego samego dnia, ale wcześniej, bowiem o 13:30, dojdzie do meczu Liverpoolu z Chelsea.

A jak wynik spotkania na Old Trafford wpłynął na kształt tabeli? Manchester United umocnił się na trzecim miejscu w tabeli. Ma 64 punkty i o sześć wyprzedza czwarty Liverpool, który może zostać wyprzedzony przez Aston Villę, jeśli ta wygra w niedzielny wieczór z Tottenhamem. "Czerwone Diabły" są już pewne udziału w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów.

Manchester United może świętować także jeszcze jedno osiągnięcie. Po raz pierwszy od sezonu 2014/15 wygrał oba ligowe mecze z odwiecznym rywalem. Wówczas, za kadencji Louisa van Gaala, pokonał "The Reds" 3:0 na Old Trafford i 2:1 na Anfield Road.

  • Manchester United 3:2 Liverpool (2:0)
  • Gole: Matheus Cunha' 6, Benjamin Sesko' 14, Kobbie Mainoo' 78 - Dominik Szoboszlai' 47, Cody Gakpo' 56
  • Manchester: Lammens (gk) - Dalot, Maguire, Heaven, Shaw - Casemiro, Mainoo - Mbeumo (75' Dorgu), Fernandes (k) (90+5' Yoro), Cunha (87' Zirkzee) - Sesko (46' Amad)
  • trener: Michael Carrick
  • Liverpool: Woodman (gk) - Curtis Jones, van Dijk (k), Konate (87' Chiesa), Robertson (59' Kerkez) - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong (75' Ngumoha), Szoboszlai, Wirtz - Gakpo
  • trener: Arne Slot
  • Old Trafford, Manchester
  • sędziował: Darren England
  • żółte kartki: Luke Shaw, Bruno Fernandes - Curtis Jones, Cody Gakpo

