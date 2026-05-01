Manchester United ma wymarzonego kandydata na trenera

W styczniu obecnego roku Michael Carrick został tymczasowym trenerem Manchesteru United. Pod jego wodzą "Czerwone Diabły" spisują się kapitalnie. Zespół pod wodzą nowego szkoleniowca wygrał dziewięć z trzynastu meczów w Premier League. Obecnie zajmuje trzecią lokatę w tabeli, mając na koncie 61 punktów po 34 kolejkach. Drużyna z czerwonej części Manchesteru jest na dobrej drodze, by wrócić do Ligi Mistrzów.

Zobacz wideo Probierz uratował karierę Koseckiego? "Będę mu za to na zawsze wdzięczny"

Manchester United marzy o Luisie Enrique

W klubie trwają dyskusje na temat tego, kto ma poprowadzić zespół w następnym sezonie. Akcje Carricka niewątpliwie stoją najwyżej. Pod jego wodzą United poczynili postęp i Anglik ma szansę otrzymać pracę na stałe.

Działacze są za tym, by dać Carrickowi szansę, choć alternatywą jest według nich Luis Enrique. Według "The Times" w Manchesterze United rozglądają się za "elitarnym" szkoleniowcem, który mógłby pomóc drużynie wrócić na szczyt. Takim kandydatem jest właśnie Hiszpan, który doprowadził do zwycięstwa w Lidze Mistrzów Barcelonę oraz PSG.

Szczególnie sukcesy tego drugiego klubu w europejskich rozgrywkach zasługują na uznanie. Enrique stworzył kolektyw. W poprzednim sezonie Paryżanie triumfowali w Lidze Mistrzów, rozbijając w finale Inter Mediolan (5:0).

PSG zachowuje szansę na obronę tytułu - w pierwszym meczu półfinałowym mistrzowie Francji pokonali Bayern Monachium 5:4.

Jedna strona chce, a druga nie. Enrique daje wymowne sygnały

Choć perspektywa prowadzenia tak legendarnego klubu jak Manchester United może wydawać się kusząca, to wiele wskazuje na to, że Enrique nie zamierza opuszczać PSG. "The Times" podkreśla, że Hiszpan bardzo dobrze czuje się w Paryżu i chce kontynuować swój projekt.